Helmut Duckadam răspunde atacurilor făcute de Ciprian Tătărușanu

Tătărușanu s-a arătat dezamăgit de lipsa de îndrumare din partea legendei clubului, în ciuda statutului său de fost portar emblematic.

În replică, Helmut Duckadam, 65 de ani, a subliniat că nu putea oferi sfaturi lui Tătărușanu dacă acesta nu le cerea.

Duckadam a adăugat că a observat o anumită antipatie din partea lui Tătărușanu, sugerând că acesta nu l-a „suportat deloc” de la venirea sa la club.

Această schimbare de replici reflectă tensiunea dintre cei doi, iar situația a stârnit interes în rândul suporterilor FCSB.

Dai sfaturi cuiva doar dacă ți se cer. Eu nu m-am băgat în seamă. Tot ce a spus Tătărușanu este adevărat, ce am spus eu este adevărat. Când am ajuns la Steaua, Tătărușanu mă suporta deloc, am simțit-o din prima. Când a venit Tătărușanu de la Bistrița, erau el și cu Zapata, iar eu am zis că un portar pe care s-au dat atâția bani, trebuie să se impună, a mai și greșit. Nu știu dacă am vorbit în acei ani 15-20 de minute, adunat, a spus Helmut Duckadam, pentru Digi Sport.