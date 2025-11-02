Decizia vine după discuțiile purtate în Consiliul Național Tripartit, unde patronatele au cerut majorarea contingentului la 150.000 de permise

Guvernul României va reduce la 90.000 numărul permiselor de muncă acordate anul viitor cetățenilor proveniți din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Decizia, explică acesta, este legată de perspectiva unor concedieri în mai multe sectoare economice și de necesitatea de a proteja locurile de muncă destinate românilor.

„Nu am nimic împotriva muncitorilor străini, cei mai mulți muncesc corect și plătesc taxe. Însă, în contextul în care Institutul Național de Statistică avertizează asupra unui posibil val de disponibilizări, cred că trebuie să asigurăm prioritar oportunități pentru cetățenii noștri”, a declarat Manole la Digi24, amintind că Inspecția Muncii a sancționat deja mai multe companii pentru abuzuri asupra angajaților din afara țării.

Decizia vine după discuțiile purtate în Consiliul Național Tripartit, unde patronatele au cerut majorarea contingentului la 150.000 de permise, în timp ce Ministerul Muncii propunea o reducere la 75.000. Varianta de compromis stabilită, 90.000 de locuri, este cu 10.000 mai puține decât anul acesta, când Guvernul a aprobat 100.000 de permise la solicitarea mediului de afaceri.

Reprezentanții Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) susțin că nevoia de lucrători străini este tot mai mare, în special în construcții, HoReCa, agricultură și transporturi, unde deficitul de personal este considerabil. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, doar până în luna octombrie 2025 au fost depuse peste 230.000 de cereri pentru avize de muncă, de peste două ori mai multe, decât locurile disponibile.

Pe de altă parte, sindicatele avertizează că piața muncii nu poate absorbi în prezent toți românii care ar putea rămâne fără locuri de muncă, dacă salariul minim rămâne înghețat. „Nu poți reduce numărul de muncitori străini și, în același timp, să nu ai un plan concret pentru cei care vor fi concediați”, au transmis reprezentanții sindicali după întâlnirea de la Ministerul Muncii.

România avea, la sfârșitul lui 2024, peste 140.000 de angajați proveniți din afara UE, cei mai mulți din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India. Majoritatea lucrează în producție, construcții și servicii. Cu toate acestea, datele oficiale arată că o parte dintre ei părăsesc România după obținerea documentelor legale, preferând alte state europene unde salariile sunt mai mari.

În acest context economic incert, Guvernul caută un echilibru între nevoia de forță de muncă și protejarea cetățenilor români de efectele unei posibile creșteri a șomajului.

