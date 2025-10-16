Executivul discută astăzi și noi bugete pentru companiile de stat și proiecte de infrastructură

Executivul urmează să aprobe, joi, extinderea termenului de implementare a programului INVESTALIM, potrivit unui proiect de hotărâre, aflat pe masa Guvernului. Măsura este justificată de complexitatea și amploarea proiectelor finanțate, precum și de durata ridicată a procedurilor conexe, potrivit notei de fundamentare, scrie Agerpres.

„Procesele administrative și tehnice implicate sunt laborioase și de durată, iar timpii suplimentari nu pot fi imputați, de cele mai multe ori, beneficiarilor”, se arată în document.

Până în prezent, în cadrul programului au fost aprobate 20 de acorduri de finanțare, însă doar doi beneficiari au depus cereri de plată. Alți cinci urmează să depună cererile până la finalul acestui an.

Conform modificărilor propuse, investițiile finanțate prin INVESTALIM trebuie să contribuie la dezvoltarea regională și să genereze venituri la bugetul general consolidat și la bugetele locale până la 31 decembrie 2031, precum și în următorii cinci ani de la finalizarea investiției.

Guvernul va discuta în aceeași ședință bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 ale unor companii de stat, precum Compania Națională de Investiții Rutiere, Metrorex, Romsilva și RA-APPS. De asemenea, va fi analizat bugetul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului pentru activitatea de privatizare și valorificare a activelor statului.

Executivul urmează să reaprobe și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Varianta de ocolire Gura Humorului”, județul Suceava. Investiția este evaluată la 2,744 miliarde lei, cu o durată de execuție de 20 de luni pentru fiecare dintre cele două etape.

Pe ordinea de zi figurează și proiectul privind declanșarea procedurilor de expropriere necesare construcției autostrăzii Târgu Mureș–Târgu Neamț, secțiunea Târgu Mureș–Miercurea Nirajului (km 0–22), inclusiv legătura la Autostrada A3. Vor fi expropriate 893 de imobile din localitățile Gheorghe Doja, Crăciunești, Acățari, Păsăreni, Gălești și Miercurea Nirajului (județul Mureș), cu despăgubiri totale de 1,678 milioane lei.

Tot în cadrul ședinței, Guvernul va discuta modificarea regulamentului privind investigarea accidentelor și incidentelor pe căile ferate și rețeaua de metrou. Noua reglementare prevede că atribuțiile de avizare vor fi transferate de la revizori către șefii de tură de la Regulatoarele Regionale de Circulație, pentru a reduce cheltuielile de personal și a eficientiza activitatea în teren.

Un alt punct pe agenda Cabinetului îl constituie proiectul de lege pentru acceptarea Acordului de consorțiu ELIXIR, privind înființarea infrastructurii europene pentru științele vieții. România urmează să devină membru al ELIXIR, alături de alte 21 de state europene, având astfel reprezentanți în Consiliul organizației. ELIXIR susține cercetarea biologică și medicală și aplicarea rezultatelor în domenii precum sănătatea, agricultura și mediul.

