Executivul condus de premierul Ilie Bolojan va merge luni, de la ora 19:00, în fața Parlamentului pentru a-și asuma răspunderea pe un nou set de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. Este al doilea pachet de reforme, după cel aprobat în vară, dar componentele care vizează administrația publică nu sunt încă definitive și vor fi analizate separat, duminică, într-o posibilă ședință suplimentară de Guvern, scrie News.ro.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a fost programată pentru 1 septembrie, iar termenul pentru depunerea amendamentelor expiră luni dimineață, la ora 9:00.

Vineri, premierul a explicat că doar cinci dintre măsuri au trecut prin Guvern: modificarea pensiilor de serviciu, restructurarea companiilor de stat și a celor autofinanțate (ASF, ANRE, ANCOM), reglementările din domeniul sănătății, precum și pachetul privind insolvențele și fiscalitatea.

„Aceste măsuri sunt fundamentale pentru un stat mai echilibrat și mai eficient, capabil să respecte munca cetățenilor”, a declarat Bolojan.

Printre proiectele de lege incluse pe agenda Executivului se numără modificarea legislației privind pensiile speciale, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, creșterea capacității financiare a autorităților locale și redresarea resurselor publice.

Guvernul a mai folosit procedura asumării răspunderii pe 7 iulie, când primul pachet fiscal-bugetar a fost adoptat, intrând, parțial, în vigoare la 1 august. Al doilea set de măsuri, programat inițial mai devreme, a fost amânat din cauza divergențelor din interiorul Coaliției.

