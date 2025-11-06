Măsura are ca scop acoperirea creșterilor de costuri cu personalul și menținerea standardelor de calitate în centrele aflate în subordinea autorităților locale

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, un sprijin financiar de 319,53 milioane de lei, sumă provenită din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, pentru asigurarea funcționării serviciilor sociale din țară, până la sfârșitul anului 2025.

Fondurile vor fi distribuite către unități administrativ-teritoriale din 40 de județe și vor acoperi cheltuieli pentru sistemul de protecție a copilului, centrele de zi și centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, precum și pentru întreținerea căminelor de bătrâni.

„Prin această decizie, venim în sprijinul autorităților județene și contribuim la menținerea serviciilor sociale esențiale. Ministerul Dezvoltării rămâne partenerul comunităților locale în protejarea categoriilor vulnerabile”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectul a fost elaborat ca răspuns la solicitările consiliilor județene privind suplimentarea bugetelor pentru serviciile sociale. Măsura are ca scop acoperirea creșterilor de costuri cu personalul și menținerea standardelor de calitate în centrele aflate în subordinea autorităților locale.

Totodată, actul normativ permite utilizarea excedentului bugetar local pentru acoperirea cheltuielilor din sistemul de asistență socială, astfel încât activitatea centrelor să nu fie afectată de lipsa fondurilor.

„Asigurarea continuității serviciilor sociale și sprijinirea celor vulnerabili rămân priorități pentru Ministerul Finanțelor. Alocarea acestor fonduri garantează funcționarea neîntreruptă a centrelor de protecție a copilului și a celor pentru persoane cu dizabilități”, a precizat ministrul Alexandru Nazare.

