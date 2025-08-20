Guardiola surprinde din nou! Spaniolul nu mai exclude o prelungire la Manchester City

Antrenorul campioanei Angliei a schimbat discursul despre viitorul său și a admis că ar putea rămâne și după 2027.

Pep Guardiola (54 de ani), managerul lui Manchester City, a revenit asupra declarațiilor făcute recent cu privire la viitorul său pe banca „cetățenilor”. Spaniolul, care are contract până în vara lui 2027, anunțase în urmă cu câteva săptămâni că intenționează să ia o pauză după încheierea mandatului la campioana Angliei.

Acum, tehnicianul și-a nuanțat poziția, lăsând deschisă posibilitatea unei noi prelungiri. „Mai am doi ani de contract, poate îl voi prelungi cu încă doi. Întrebarea este când mă voi opri: dacă anul acesta, peste doi sau patru ani… Voi lua o pauză, dar, în acest moment, aș spune că mă simt bine”, a declarat Guardiola pentru platforma Men in Blazers.

Antrenorul spaniol a adăugat că legătura cu orașul Manchester ar putea fi decisivă în hotărârea pe care o va lua: „Acest oraș mă încântă. Când stai 10 ani într-un loc anume, înseamnă că te simți bine. Nu pot cere mai mult. Lumea fotbalului a fost prea generoasă cu mine”.

De la pauză sigură la posibilă continuitate

Declarațiile vin la scurt timp după ce Guardiola sublinia, într-un interviu pentru GQ Spain, că se va opri după etapa de la City: „Este decis, mai mult decât decis, chiar. Nu știu cât timp voi sta departe, un an, doi, trei, cinci sau zece, dar voi lua o pauză când voi pleca de la City, pentru a mă concentra asupra mea și asupra corpului meu”.

Managerul iberic, aflat deja în al zecelea sezon consecutiv la cârma echipei din Manchester, își lasă astfel deschis viitorul, într-un context în care succesul său pe banca lui City l-a transformat într-unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria modernă a fotbalului.

