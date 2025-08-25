Grealish, debut de gală ca titular la Everton! Două assisturi și titlul de „om al meciului”

Englezul a contribuit decisiv la victoria cu Brighton, pe noul stadion Hill Dickinson Stadium.

Everton a obținut prima victorie din noul sezon de Premier League, 2-0 cu Brighton, într-un meci cu semnificație aparte: prima partidă disputată de „caramele” pe noul Hill Dickinson Stadium.

Momentul a fost special și pentru Jack Grealish (29 de ani). Împrumutat în această vară de la Manchester City, mijlocașul ofensiv a fost pentru prima dată titular la echipa lui David Moyes și a avut un impact imediat, fiind votat omul meciului.

Grealish a arătat încă din start că poate fi liderul ofensivei lui Everton. În minutul 23, a oferit pasa decisivă pentru golul lui Iliman Ndiaye, care a deschis scorul. După pauză, același Grealish a creat faza golului de 2-0, finalizat de James Garner în minutul 53.

Englezul a fost schimbat abia în prelungirile partidei, în minutul 90+4, fiind aplaudat de cei peste 50.000 de spectatori prezenți pe noua arenă. Publicul l-a răsplătit pentru prestația de excepție, iar voturile l-au desemnat „omul meciului”.

Everton respiră după startul slab

După înfrângerea din prima etapă, 0-1 cu Leeds, succesul cu Brighton vine ca o gură de oxigen pentru formația lui Moyes. Transferul lui Grealish, considerat o mutare-surpriză a verii, începe să-și arate roadele încă din primele meciuri.

În runda a treia, Everton va juca în deplasare, pe Molineux Stadium, contra lui Wolverhampton, în timp ce Brighton va primi vizita campioanei Manchester City.

