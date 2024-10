Grădina Botanică București devine Grădina Luminilor

Această expoziție spectaculoasă de lumini va transforma Grădina Botanică București într-un tărâm de basm, captivând vizitatorii cu instalații luminoase și peisaje impresionante.

De la 25 octombrie 2024 până la 2 martie 2025, vizitatorii vor putea explora această experiență interactivă ce aduce împreună elemente de poveste, tehnologie și creativitate, creând un spațiu de bucurie pentru întreaga familie.

Organizatorii invită familiile, și mai ales copiii, să pășească într-un univers de poveste, în care tehnologia și imaginația se împletesc pentru a crea amintiri de neuitat.

În aceast sezon, Bucureștiul va străluci cu mii de lumini, ducând vizitatorii într-o călătorie magică în lumea Beauty and the Beast! Indiferent de vârstă, vizitatorii vor fi transportați la castelul fermecat, unde fiecare potecă îi conduce prin cele mai frumoase momente ale acestei povești atemporale. După lăsarea întunericului, Grădina Botanică se va transforma într-un tărâm de basm, plin de lumini orbitoare care aduc la viață personajele și scenele din Frumoasa și Bestia. Pentru iubitorii de puzzle-uri, am pregătit un joc captivant – tot ce aveți nevoie este un smartphone și o scanare a codului QR pentru a descoperi secretele castelului și a câștiga premii!, a declarat Michal Chojnacki, CEO of Wonderful Lighting.