Gloria Buzău – FC Botoșani 0-2. Adrian Chică-Roșă face dubla – VIDEO REZUMAT

FC Botoșani a obținut o victorie importantă în deplasare, în fața Gloriei Buzău, cu scorul de 2-0, în cadrul etapei a 25-a din Superligă. Meciul, care a avut loc marți pe stadionul Gloria din Buzău, a fost decis de atacantul Adrian Chică-Roșă, care a marcat ambele goluri ale echipei botoșănene, în minutele 14 și 72.

Această victorie a pus capăt unei serii dificile pentru FC Botoșani, care nu câștigase în ultimele opt partide, înregistrând patru egaluri și patru înfrângeri. În turul competiției, cele două echipe au remizat cu scorul de 3-3.

După meci, Eugen Neagoe, antrenor Gloria Buzău, a oferit câteva declarații:

Nici nu am prea multe să spun. Botoșani a câștigat pe merit. Din punctul meu de vedere, slabe șanse să fi acumulat ceva în această după-amiază. Efectiv, după golul al doilea, au făcut antrenament cu noi. Au fost și jucători cu probleme. Avem acum niște accidentări pe care le văd prima dată. La Matos, la Gheorghe, Turda a simțit și el ceva azi. Nu suntem acolo unde trebuie, de asta am vrut jucători. Am văzut că nu aveau reacție jucătorii, am încercat în permanență. Am văzut că nu pot, orice le transmiteam. Nu este nimic pierdut. Acum, dacă se înjumătățesc punctele, suntem la unul de Iași. Luckassen este un atacant valoros, cu experiență, care va ajuta echipa. Mi-aș mai dori 2-3 jucători, dar vrem să aducem acum pe ultima sută de metri… Deși am vorbit. Oamenii au crezut că puteam să mergem așa în continuare. E nevoie de un lot puternic în prima ligă