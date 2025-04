Gigi Becali recunoaște o greșeală de mercato! Îl regretă pe Alex Dobre, vedeta Rapidului: „Am fost fraier!”

Gigi Becali regretă public că nu l-a transferat pe Alexandru Dobre, jucătorul Rapidului, despre care spune că este capabil să decidă singur un meci.

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit deschis despre șansele echipei sale în lupta pentru titlu și despre rolul pe care Rapid, adversar direct al CFR-ului în următoarea rundă din play-off, l-ar putea juca în ecuația campionatului. Patronul roș-albaștrilor și-a exprimat încrederea în Marius Șumudică, dar și admirația față de Alexandru Dobre, unul dintre cei mai constanți jucători ai giuleștenilor.

Alex Dobre, „fotbalistul scăpat” de FCSB

„Rapid nu are o echipă plină de staruri, dar îl are pe Dobre, care poate face orice pe teren. E genul de jucător imprevizibil, care poate rezolva un meci de unul singur. Șumudică știe să-i motiveze, iar CFR nu e neapărat peste ei. Rapid poate obține un rezultat pozitiv la Cluj”, a declarat Becali pentru Fanatik.

Omul de afaceri a continuat prin a recunoaște că a avut oportunitatea de a-l transfera pe Dobre, în perioada în care acesta evolua în Franța. Deși i-a fost propus, inclusiv de apropiați ai jucătorului, patronul FCSB-ului a refuzat oferta, motivând atunci că nu îl cunoștea suficient.

„Pe Dobre trebuia să-l iau când era gratis. Am fost fraier! Se rugau de mine din Franța, inclusiv tatăl lui, să-l aduc. Am zis nu. Până la urmă l-am blocat, că mă tot sunau. Și acum îmi dau seama că e fotbalist. Are viteză, dă goluri, te poți baza pe el. Puteam să-i fac contract pe un an, cu opțiune de prelungire. Să-l verific. Dar nu l-am cunoscut, și nici oamenii mei nu mi-au zis ce trebuie”, a mai punctat Becali.

Alex Dobre (26 de ani) a ajuns la Rapid în vara anului trecut, după o experiență în campionatele din Franța și Portugalia. În actualul sezon, a marcat 7 goluri pentru echipa din Giulești, remarcându-se prin tehnică, explozie și aport ofensiv constant. Conform Transfermarkt, este cotat la 1,4 milioane de euro.

