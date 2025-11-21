Gigi Becali, după operația la cervicală! „E adevărat că este riscant, dar m-am lăsat în mâinile Domnului”

Patronul FCSB a plecat acasă imediat după intervenția chirurgicală, refuzând tratamentul prescris de medici.

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit pentru prima dată după intervenția chirurgicală suferită în zona cervicală. Omul de afaceri a fost operat de neurochirurgul Ștefan Mindea, medic cunoscut și pentru faptul că este preot, însă, la scurt timp după procedură, Becali a decis să părăsească spitalul pe propria răspundere.

Intervenția a fost considerată una reușită, dar gestul lui Becali a stârnit nedumerire. Finanțatorul a explicat că a ales să se întoarcă acasă pentru a nu-și îngrijora familia, deși medicii i-au recomandat supraveghere post-operatorie și un tratament cu antibiotic.

„Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. Acum sunt răgușit că mi-a băgat un tub în trahee. Asta este totul ce s-a întâmplat cu operația la cervicală”, a spus Gigi Becali într-o intervenție la RTV.

„Mi-a zis că mâine pot să joc fotbal”

Becali a recunoscut că a ignorat sfaturile medicilor, preferând să urmeze tratamente naturale, și a declarat că își simte deja corpul refăcut.

„E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta. Cu ocazia asta eu am spus că așa mă simt eu bine cu frații mei, eu am frați mulți, am frați adevărați”, a declarat patronul FCSB.

În stilul său caracteristic, Becali a adăugat că se simte deja capabil de efort fizic și că medicul i-ar fi spus că poate reveni rapid la activitățile obișnuite.

„Mi-a zis că să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal. Da bine, cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei”, a completat acesta.

Operația lui Gigi Becali a fost efectuată la începutul săptămânii de profesorul Ștefan Mindea, considerat unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi români, cu experiență medicală în SUA.

După pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, FCSB revine în Superliga pe 22 noiembrie, într-o partidă pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, programată la ora 20:30.

Intervenția din aceste zile vine la mai bine de un deceniu după episodul celebru din perioada în care Becali se afla în detenție. Atunci, patronul FCSB a purtat un guler cervical în fața instanței, motivând probleme medicale, pentru a obține o întrerupere a pedepsei. Ulterior, el a recunoscut că gestul fusese doar un tertip.

„Mai stăteam așa cu gulerul ca să îmi dea întrerupere. Ce voiați, să stau drept? Păi, mă vedea judecătorul și nu îmi dădea nimic. Și atunci stăteam și eu mai strâmb așa, să impresionez”, spunea atunci Gigi Becali.

Ironia sorții face ca, după ani întregi de glume pe seama acelui episod, afaceristul să fi avut într-adevăr nevoie de o intervenție chirurgicală în zona cervicală.

