Germania, eliminată dramatic de Portugalia la Campionatul Mondial de handbal: „Complet irelevant”

Portarul Andreas Wolff, extrem de nervos după înfrângere, și-a exprimat frustrarea fără a-și critica direct colegii.

Germania ratează semifinalele după un final dramatic

Naționala Germaniei a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal, după o înfrângere dramatică în fața Portugaliei, scor 30-31. Lusitanii au marcat golul victoriei în ultima fază a meciului, în a doua repriză de prelungiri, provocând o mare dezamăgire în tabăra germană.

Trupa antrenată de Alfred Gislason spera să se lupte pentru o medalie, mai ales după parcursul solid din fazele anterioare. Germania a încheiat pe locul secund în main-round, fiind depășită doar de Danemarca, însă a avut un adversar aparent accesibil în sferturi, Portugalia, aflată în premieră în această fază a competiției.

Meciul a fost extrem de echilibrat, cu Germania revenind de la -4 pe final. Cu toate acestea, după ce a egalat la 26 în ultimele secunde, echipa germană nu a reușit să profite de prelungiri. La 30-30, când mai erau aproximativ 30 de secunde de joc, Portugalia a găsit drumul spre poartă și a înscris decisiv, lăsând Germania fără reacție.

Andreas Wolff, furios după înfrângere: „Nu voi împărtăși public motivul eliminării”

Unul dintre cei mai afectați jucători a fost portarul Andreas Wolff, care a avut o evoluție impresionantă, reușind 21 de parade (42% procentaj de salvări). Deși a fost desemnat „Player of the Match” pentru a treia oară la acest turneu, distincția nu l-a consolat. Wolff și-a aruncat premiul pe podea și a fost surprins făcând gesturi de reproș către colegii săi, exprimându-și vizibil frustrarea.

După meci, într-un interviu acordat televiziunii ARD, Wolff a avut un discurs rezervat, refuzând să critice direct echipa, dar lăsând să se înțeleagă că există probleme interne.

„Sunt frustrat și supărat, dar nu dau vina pe colegi. Doare să fiu eliminat așa. Dar acum nu am de gând să-mi critic echipa. Dar nici nu o să mă ridic și să spun că sunt mândru de cât de bine am jucat. Asta este complet irelevant dacă nu avansezi în semifinale. Trebuie să lucrăm la multe lucruri. Am concepția mea despre motivul pentru care nu a fost suficient, dar nu o voi împărtăși public.”

Aceasta este a 17-a ediție consecutivă de Campionat Mondial în care Germania ratează o medalie, ultima clasare pe podium fiind în 2007, când a câștigat trofeul.

