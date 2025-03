Liderul AUR a declarat că ceea ce face acum prin candidatura comună cu Ana-Maria Gavrilă este o parte infimă a unui plan care are ca scop reintrarea în democraţie.

George Simion a declarat că nu poate comunica acum toată strategia, dar că este vorba despre un plan agreat cu fostul candidat independent Călin Georgescu pentru a duce mai departe mişcarea suveranistă.

„Strategia o construim, am construit-o împreună cu domnul Călin Georgescu, o construim, urmează multe surprize plăcute, tocmai de aceea am luat toate măsurile de precauţie, tocmai de aceea sistemul va primi un şah-mat. (…) A fost un pas infim şi face parte din planul nostru candidatura comună pe care o am cu Ana-Maria Gavrilă”, a declarat preşedintele AUR, la un post TV.

Se dorește reintrarea în democrație și în circuitul constituțional

George Simion a subliniat că normalitatea şi ceea ce şi-ar fi dorit ar fi fost reluarea turului doi al prezidenţialelor din 2024 sau măcar validarea candidaturii lui Călin Georgescu pentru scrutinul prezidenţial care va fi reluat în acest an.

„Însă ceea ce era normal şi ceea ce ar fi însemnat, de fapt, reintrarea în democraţie, era reluarea turului doi sau cel puţin admiterea domnului Călin Georgescu ca un competitor electoral pentru alegerile din 4 mai.

Lucrul acesta nu s-a cunoscut, nu s-a realizat, deci nu am reintrat în circuitul democratic, dar sarcina mea aici, cu această prezenţă şi în următoarele două luni, este reintrarea în democraţie şi reintrarea în circuitul constituţional. Şi ştim cum să ajungem acolo, să nu aibă cineva emoţii că ne vom împiedica pe parcurs”, a mai spus deputatul AUR.

Anamaria Gavrilă a fost înconjurată de gărzi de corp la depunerea candidaturii la BEC

Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, a mers sâmbătă, 15 martie, la Biroul Electoral Central (BEC) pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale. Aceasta a fost însoțită de bodyguarzi, iar la ieșirea din sediu a declarat că demersul ei este unul „de conjunctură” şi că nu recunoaşte alegerile prezidenţiale din mai ca fiind legitime, transmite Antena 3.

Președintele POT a declarat, sâmbătă, în fața Biroului Electoral Central (BEC), că „în doar 48 de ore s-au strâns peste 400 de mii de semnături cu ajutorul AUR și a lui Simion”.

„În 48 de ore s-au strâns peste 400.000 de semnături pentru Ana Maria Gavrilă și POT, dar doar cu ajutorul partidului AUR și a lui George Simion. Mulțumim, de fapt, în primul rând românilor care au venit să semneze cu gândul și cu sufletul la Călin Georgescu”, a declarat lidera POT.

