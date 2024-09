George Simion deschide ușa colaborării cu USR. Ce răspuns i-a dat Lasconi

Liderul AUR, George Simion, deschide ușa colaborării cu USR și PNL, însă doar cu anumiți liberali. Acesta a declarat, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că nu exclude o colaborare cu USR după viitoarele alegeri parlamentare.

George Simion a spus că este deschis să colaboreze „pe anumite zone“ cu USR: „ Văd mai puțini oameni din PSD ca potențiali parteneri, aș vedea un protocol de colaborare cu USR pe anumite zone. La nivel de USR, după ce se vor clarifica, pentru că acolo sunt multe tabere și așteaptă finalul acestui exercițiu electoral, aș vedea un protocol de colaborare strict pe: primari în două tururi, 300 de parlamentari, reformă administrativă, reducerea taxării muncii cu un guvern minoritar sau majoritar. Politica este arta negocierii”.

Elena Lasconi, președintele US și candidat la alegerile prezidențiale, a spus că exclude o colaborare cu Simion și Șoșoacă, pe care îi consideră dușmanii României: „Simion şi Şoşoacă sunt duşmanii României, din punctul meu de vedere, sunt pro-ruşi. Nu avem ce discuta despre ei”.

„Sunt unii oameni din PNL pe care îi văd ca potențiali parteneri“

George Simion spune că și în PNL sunt oameni cu care ar putea să colaboreze: „Sunt unii oameni din PNL pe care îi văd ca potențiali parteneri, sunt mai puțini oameni în zona PSD pe care-i văd parteneri“.

Liderul AUR a precizat la același post TV că exclude o colaborarea cu PSD și PNL: „Haideți să fiu sincer, nu știu dacă mă costă sau nu, dar cum văd eu lucrurile. Este inacceptabil să lucrezi cu actualul sistem, actuala guvernare reprezentată de PSD-PNL-UDMR. UDMR nu a mai prins loc la masă, că erau prea mulți hămesiți. Eu cred că Ciolacu, Ciucă, Kelemen Hunor ies din discuție și pot spera doar că printr-o reușită a mea vom vedea o schimbare a conducerii centrale la aceste partide. E inacceptabil să lucrezi cu actuala guvernare. Cred că Ciolacu, Ciucă, Hunor ies din discuție”.

Simion spune că Ponta a vrut să intre în AUR

George Simion s-a referit și la fostul premier Victor Ponta, alături de care a fost fotografiat la un restaurant. Liderul USR a spus că Ponta ar fi dorit să vină la AUR: „Au mai fost diferiți premieri care au încercat să insinueze, să intre într-o alianță sau să vină în AUR. De exemplu domnul Ponta, l-am refuzat. E foarte supărat domnul Ponta că nu mă țin de cuvânt. Eu nu mi-am dat niciodată cuvântul față de domnul Ponta, că voi face vreodată vreo alianță sau vreun proiect politic cu dumnealui”. În plus, George Simion a negat că Ponta i-a fost consilier: „Așa s-a pretins domnul Ponta. După trei discuții, s-au pretins și alții, consilierii mei. Nu am avut nicio relație contractuală. Am ieșit la un restaurant public din centrul Capitalei cu domnul Ponta, care bănuiesc eu că a și chemat paparazii ca să obțină. Până la urmă a obținut un post de consilier la domnul Ciolacu. În urma acelor poze”.

Victor Ponta i-a dat replica și a spus că Simion minte și că este un șarlatan: „Minte. El a pierdut foarte mult că vorbește gura fără el. (…) Toată lumea l-a văzut ca un șarlatan. El m-a căutat să mă întrebe. A venite de două-trei ori. Nu este un tip prost. El vrea să învețe. Mi s-a părut tipul șarlatanului. Am întâlnit mulți șarlatani și pot să remarc unul“.

„Nu cred că George Becali de acum 20 de ani este George Becali din 2024

George Simion a vorbit și de spre candidatura pe lista AUR a lui George Becali, patronul echipei FCSB, care a mai condus un partid politic și a mai avut un mandat de parlamentar. Liderul AUR a negat că-i va oferi latifundiarului un loc pe listele AUR în schimbul unei eventuale donaţii: „Nu cred că George Becali de acum 20 de ani este George Becali din 2024. A învăţat unele lucruri. Nu merge degeaba la mănăstiri, la biserici.

(…) Dacă domnul Becali, ca şi mulţi alţi oameni de afaceri, se implică în AUR financiar – foarte bine, dar nu facem contra-cost. Am primit diferite propuneri, sume exorbitante, cel puţin pentru mine: 200, 300, 500.000 de euro să fac deputaţi şi senatori. Şi am refuzat. (…) Eu nu vând locuri de parlamentar. Nu am făcut-o, nu am s-o fac, dintr-un considerent simplu: oamenii aceştia ne vor părăsi imediat ce vor intra în Parlament.

(…) Eu pe domnul Becali îl iau în primul rând că respectă zona identitară şi politică de unde suntem şi pentru că aduce voturi”, a precizat Simion.