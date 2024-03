George Pușcaș, pregătit pentru EURO 2024: “Aşteptăm cu nerăbdare”

George Pușcaș, atacantul din echipa națională de fotbal a României, a transmis un mesaj plin de încredere și determinare în timpul cantonamentului echipei la Mogoșoaia, cel de pregătire pentru meciurile amicale cu Irlanda de Nord și Columbia. Jucătorul și-a exprimat nerăbdarea de a reprezenta țara și de a contribui la obținerea unor rezultate de succes la Campionatul European din 2024.

“Este o mândrie mare să fiu la lotul naţional, o muncă dusă la final, o muncă la un nou început, pentru că acum începe o provocare şi mai mare şi suntem foarte fericiţi să fim un nou împreună. Şi aşteptăm cu nerăbdare să aducem o nouă mândrie României. M-am obişnuit cu ideea de a fi la EURO, timpul trece foarte repede şi sunt nerăbdător. Trebuie să fim pregătiţi, să fim în formă, să fim sănătoşi şi să ajungem în punctul în care să putem performa la cel mai înalt nivel. Să dai goluri prin care să aduci un succes României este ceva de nedescris. Sunt recunoscător pentru ceea ce trăiesc şi pentru ceea ce am realizat. Eu încerc să dau totul pentru România. Orice gol pentru România este foarte important, fie că este într-o campanie sau într-un meci amical. Cu siguranţă acum suporterii au mai multă încredere în noi, dar avem în continuare nevoie de mai multă încredere. România a trecut mereu prin momente grele şi cred că are nevoie de sprijin şi în momentele mai puţin bune”, a spus Puşcaş.

“Cred că obiectivele României de fiecare dată când venim la lot sunt victoriile, pentru că prin victorie aducem o stare mai bună grupului, victoriile aduc mai multă unitate şi mai multă încredere în noi. Indiferent că este vorba de o campanie sau de meciuri amicale, trebuie să arătăm adevărata faţă a României, ceea ce am arătat în calificări, ceea ce am creat pe teren şi să fim din ce în ce mai conectaţi unii cu alţii, şi să ajungem la EURO ca o familie, aşa am cum am fost mereu”, a mai declarat Pușcaș, referitor la amicalele cu Irlanda de Nord şi Columbia.

