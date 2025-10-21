În opinia președintelui Nicușor Dan, combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, reprezintă o formă de respect față de uniformă și față de încrederea cetățenilor

Directorul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, general maior Florentina Ioniță, a fost trecută în rezervă prin decret semnat marți, de președintele României, Nicușor Dan. Măsura vine în contextul anchetei DNA care o vizează, împreună cu alți 18 angajați ai unității medicale, majoritatea medici, pentru presupuse fraude cu fonduri europene.

Șeful statului a declarat că decizia reflectă nevoia ca instituțiile militare să funcționeze nu doar pe baza disciplinei și a dotărilor moderne, ci și a principiilor de etică și integritate. „Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniță. O armată puternică nu înseamnă doar tehnică performantă, ci și moralitate, la toate nivelurile. Orice abatere de la aceste valori trebuie tratată cu maximă rigoare și transparență deplină”, a subliniat președintele.

Nicușor Dan a insistat asupra importanței unei „culturi a integrității susținute prin acțiuni concrete”, afirmând că acolo unde se gestionează fonduri publice, standardele trebuie să fie „cele mai ridicate, iar responsabilitatea — imediată”. În opinia sa, combaterea corupției inclusiv în sistemul militar reprezintă o formă de respect față de uniformă și față de încrederea cetățenilor.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, generalul Ioniță este urmărită penal pentru abuz în serviciu și uzurpare a funcției, ambele cu consecințe deosebit de grave, fiind plasată sub control judiciar pe cauțiune, în valoare de un milion de lei.

Anchetatorii susțin că, în calitate de director general al spitalului și coordonator al unui proiect finanțat din fonduri europene, Florentina Ioniță ar fi dispus angajarea a 18 cadre militare active ca experți în proiect, deși aceștia aveau interdicție legală de a cumula funcții. Mai mult, DNA afirmă că ea însăși ar fi beneficiat de plăți în cadrul programului, în calitate de director științific, semnând documente în numele ministrului Apărării și al șefului Statului Major al Apărării.

Prejudiciul estimat de procurori în dauna bugetului Uniunii Europene se ridică la aproximativ 8,3 milioane de lei. Ancheta continuă, în timp ce Ministerul Apărării urmează să desemneze un nou director interimar la conducerea Spitalului Militar Central.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube