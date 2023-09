Generalul Daniel Petrescu mulțumește în SUA aliaților pentru ajutorul României

Generalul Daniel Petrescu, aflat în SUA, a mulțumit aliaților pentru ajutorul decisiv dat României în contextul actual, al războiului de la granițele țării.

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat, vineri, 29 septembrie, la ceremonia militară de transfer a responsabilităţii de preşedinte al Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata SUA de la generalul Mark A. Milley la generalul Charles Q. Brown, Jr., desfăşurată în Fort Myer, Virginia, informează sâmbătă MApN, potrivit agerpres.ro.

Trendul ascendent al cooperării militare bilaterale şi în plan aliat dintre armatele României şi Statelor Unite ale Americii, stabilit pe durata mandatului generalului Mark A. Milley, se va menţine pe acelaşi curs şi pe mandatul actualului preşedinte al Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata SUA, generalul Charles Q. Brown, Jr, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

Potrivit sursei citate, şeful Apărării a afirmat că urmărim realizarea liniilor de efort din foaia comună de parcurs “USA and Romania Roadmap for Defence Cooperation 2020-2030”: “am încredere că, în viitor, contribuţia aliaţilor americani va rămâne semnificativă pentru securitatea regională europeană şi relevantă în planul consolidării apărării României, atât prin prezenţa forţelor americane pe teritoriul naţional, cât şi în privinţa realizării capabilităţilor prin programele majore de înzestrare, precum şi prin proiectele majore de infrastructură militară”.

Festivitatea de la Fort Myer a fost unul din elementele programului vizitei oficiale pe care şeful Apărării din România a întreprins-o în Statele Unite ale Americii, în perioada 27-30 septembrie.

Generalul Daniel Petrescu s-a întâlnit, în data de 28 septembrie, cu Jason Israel, asistent special al preşedintelui american şi senior director pentru politica de apărare al Consiliului Securităţii Naţionale. Cei doi oficiali au discutat despre situaţia de securitate din regiunea Mării Negre, necesitatea accelerării programelor de înzestrare derulate prin intermediul platformei americane “Foreign Military Sales”, în contextul eforturilor ţării noastre de îmbunătăţire a capabilităţilor de apărare naţionale şi în cadru aliat.

În aceeaşi zi, şeful Apărării a avut întrevederi la Pentagon cu amiralul Lisa Franchetti, viitorul şef al Operaţiilor Maritime (US Naval Operations), şi cu generalul-locotenent Gregg P. Olson, directorul Statului Major al Corpului de Infanterie Marină (US Marine Corps). Agenda întâlnirilor s-a axat pe evoluţiile mediului de securitate în regiunea Mării Negre, eficienţa măsurilor aliate de descurajare şi apărare pe flancul estic şi importanţa relaţiilor solide şi dinamice de colaborare dintre militarii români şi americani în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări.

Totodată, şeful Apărării a participat, în Washington DC., la dezbaterea “Troubled Waters: Security in a Post-War Black Sea”, din cadrul forumului “Winning the War. Winning the Peace”, organizat, în data de 27 septembrie, de think-tank-ul Center for European Policy Analysis (CEPA) şi găzduit de Ambasada României în SUA. În cadrul conferinţei a fost subliniată importanţa strategică a Mării Negre pentru spaţiul euro-atlantic şi global. În acest context, prezenţa aliată şi a SUA în România şi funcţionarea unei strategii comprehensive a SUA pentru regiunea Mării Negre sunt esenţiale pentru gestionarea actualelor provocări regionale şi globale de securitate.

Şeful Apărării a avut în Washington DC., în data de 28 la septembrie, mai multe intervenţii la forumul “Euro-Atlantic Resilience”, organizat în format duplex de Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă (E-ARC) din România şi think-tank-ul american Hudson Institute. În cadrul panelului cu tema “Navigating toward Resilience: Technological Gamechangers”, generalul Daniel Petrescu a subliniat importanţa rezilienţei societăţii ucrainene în faţa atacurilor nejustificate ale Rusiei, ca un exemplu pentru creşterea propriei rezilienţe. “Riscurile asociate creşterii probabilităţii unor incidente la graniţa NATO, precum posibilele zboruri în derivă ale unor rachete sau drone, activităţile de bruiaj ale Federaţiei Ruse care afectează navigaţia în apele teritoriale româneşti ale Mării Negre şi posibila existenţă a minelor marine în derivă în Marea Neagră sunt argumente foarte serioase care ne conduc nu doar la întărirea acţiunilor de consolidare a posturii de descurajare şi apărare, ci şi a celor destinate creşterii rezilienţei naţionale”, a declarat şeful Apărării.

Preşedintele Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata Statelor Unite deţine cel mai înalt rang militar şi este principalul consilier militar al preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului apărării şi al aparatului naţional de securitate din Statele Unite ale Americii. Preşedintele Joe Biden, vicepreşedintele Kamala Harris, secretarul apărării Lloyd J. Austin III şi alţi reprezentanţi ai aparatului naţional de securitate au participat la ceremonia transferului militar de responsabilitate pentru funcţia de preşedinte al Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore din Armata Statelor Unite, care a avut loc în Fort Myer.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!