GALERIE FOTO. Cum și-a ironizat Paige Spiranac contestatarii

Fosta jucătoare profesionistă de golf Paige Spiranac, devenită între timp influencer, nu este străină de controverse. Ținutele neconvenționale pe care le poartă atunci când este pe terenul de golf i-au adus atât fani, cât și detractori, însă tânăra de 30 de ani refuză să cedeze în fața criticilor. Dimpotrivă, ea îi persiflează în mod regulat pe cei care nu o iau în serios pentru că se îmbracă sexy pe terenul de golf, ca și cum acest lucru ar avea cumva legătură cu abilitățile sale sportive.

Concret, Paige a postat săptămâna aceasta pe Instagram un clip video în care purta o rochie din spandex, în timp ce pretindea că nu prea stăpânește acest sport. „Cum cred oamenii că joc LOL”, a scris ea în explicația scurtului videoclip.

„Nu mă pricep prea bine la golf, lasă-mă să încerc”, a spus ea, prefăcându-se că se chinuie în timp ce se apleacă în rochia super scurtă. „Adică, cum pot să țin chestia asta, nu știu!”. Apoi, diva s-a prefăcut că a lovit mingea, înainte de a o atinge în cele din urmă cu crosa. „Ați văzut asta! A mers 10 metri întregi!”, a exclamat ea cu o voce spumoasă, în timp ce sărea în sus.

Blondina a fost deschisă în legătură cu modul în care face față criticilor. Americanca a spus că poartă aceste ținute pe terenul de golf pentru a se simți confortabil, nu neapărat pentru a atrage atenția. „Când am început să fac asta, am vrut să fiu luată în serios ca o jucătoare profesionistă de golf și, indiferent ce făceam sau ce postam, eram criticată”, a explicat ea în cadrul unui podcast, în octombrie anul trecut. „Odată s-a întâmplat să port o bluză cu guler înalt, jambiere, eram complet acoperită din cap până în picioare, iar oamenii mi-au criticat ținuta”, a mai spus aceasta.

„Și am zis: ‘OK, ei bine, este clar că, indiferent ce port sau ce fac, oamenii se vor supăra din cauza asta’”, a continuat Spiranac. „Așa că am ales să port ceea ce vreau și să trăiesc viața pe care vreau să o trăiesc. Eu m-am îmbrăcat întotdeauna într-un anumit fel, asta datorită trecutului meu de gimnastă, pentru că am ajuns să mă simt foarte confortabil în aproape nimic, literalmente”, a conchis Paige.

Desemnată de revista Maxim cea mai sexy femeie din lume, Paige Spiranac și-a creat un adevărat „imperiu” în social media, reușind să-și atragă 3,9 milioane de urmăritori pe Instagram, 370.000 pe X și încă 1,5 milioane pe TikTok. La capitolul popularitate online, diva îl eclipsează până și pe legendarul Tiger Woods.

