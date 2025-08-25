Furia fanilor United explodează! Ruben Amorim, chemat să fie concediat după remiza cu Fulham

Manchester United are doar un punct după primele două etape și suporterii cer plecarea antrenorului portughez.

Manchester United a început slab noul sezon de Premier League. „Diavolii roșii” au obținut doar o remiză, 1-1 cu Fulham, pe Craven Cottage, rezultat care a adâncit frustrările fanilor, mai ales că este primul meci direct pe terenul londonezilor, din ultimii 15 ani, pe care United nu reușește să-l câștige.

Formația pregătită de Ruben Amorim are un singur punct din șase posibile după două etape și niciun gol marcat de jucătorii săi. Singura reușită din meciul cu Fulham a venit în urma unui autogol al lui Muniz. În runda inaugurală, United a pierdut cu 0-1 în fața lui Arsenal.

Frustrarea este amplificată de investițiile masive făcute în compartimentul ofensiv, unde au fost cheltuite peste 200 de milioane de lire, fără ca echipa să își găsească eficiența.

Fanii cer plecarea lui Amorim

Mesajele suporterilor au devenit virale pe rețelele de socializare, iar mulți dintre ei solicită concedierea imediată a portughezului.

„Pur și simplu concediați-l pe Amorim, a avut un an ca să dovedească și nu a realizat nimic. Niciun progres, nicio îmbunătățire, niciun plan clar. Absolut nimic care să justifice păstrarea lui”, a scris un fan furios.

O altă nemulțumire a vizat absența tânărului Kobbie Mainoo, considerat unul dintre cei mai promițători jucători din academie.

„Amorim pare hotărât să-i încerce pe toți cei de la mijlocul terenului, cu excepția lui Mainoo, ceea ce devine o situație curioasă”, a comentat un alt suporter.

Mai mult, lipsa unei formule de joc care să includă talentul lui Mainoo i-a determinat pe fani să transmită un verdict radical:

„Faptul că Ruben Amorim nu poate juca în 4-3-3 și să-l aibă pe Mainoo în echipă este suficient pentru a-l demite”, a notat un alt mesaj.

La finalul partidei, Ruben Amorim a recunoscut problemele echipei, dar a insistat că United trebuie să meargă mai departe și să învețe din greșeli.

„Trebuie să creștem mult ca echipă. Am marcat golul și apoi am uitat cum jucăm, toată lumea de pe teren se gândea: «Hai să ne menținem avantajul și să încercăm să câștigăm». Nu am fost inteligenți în acel moment. Acum trebuie să mergem mai departe, indiferent ce se întâmplă”, a spus tehnicianul portughez.

