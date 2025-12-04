11 C
Funcţionari vizaţi într-un dosar de delapidare a carburantului. Percheziţii la o instituţie publică din Dolj

SocialJustițieȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Angajaţi cu responsabilităţi în administrarea carburantului ar fi deturnat bonuri valorice în beneficiul personal

Poliţiştii din Dolj au descins, joi dimineaţă, la sediul unei instituţii publice şi în alte locaţii din judeţ, într-un dosar ce vizează delapidarea de bonuri de carburant şi falsificarea unor documente interne. Ancheta, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, are în centru suspiciuni privind modul în care mai mulţi funcţionari ar fi gestionat resursele de combustibil ale instituţiei.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Dolj, sunt puse în aplicare şapte mandate de percheziţie, atât la adrese legate de persoane fizice şi juridice, cât şi în interiorul instituţiei unde aceştia îşi desfăşoară activitatea. Există indicii că, în intervalul 2022 – august 2025, angajaţi cu responsabilităţi în administrarea carburantului ar fi deturnat bonuri valorice în beneficiul personal.

Anchetatorii susţin că, pentru a ascunde lipsa din gestiune, ar fi fost întocmite ulterior acte menite să arate un consum justificat în interes de serviciu, ceea ce ar putea încadra faptele la fals intelectual. Valoarea prejudiciului este în curs de definitivare.

În paralel, poliţiştii pun în executare trei mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri, pentru a clarifica rolul fiecăruia în schema suspectată de anchetatori.

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Ultima oră
