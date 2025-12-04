Angajaţi cu responsabilităţi în administrarea carburantului ar fi deturnat bonuri valorice în beneficiul personal

Poliţiştii din Dolj au descins, joi dimineaţă, la sediul unei instituţii publice şi în alte locaţii din judeţ, într-un dosar ce vizează delapidarea de bonuri de carburant şi falsificarea unor documente interne. Ancheta, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, are în centru suspiciuni privind modul în care mai mulţi funcţionari ar fi gestionat resursele de combustibil ale instituţiei.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Dolj, sunt puse în aplicare şapte mandate de percheziţie, atât la adrese legate de persoane fizice şi juridice, cât şi în interiorul instituţiei unde aceştia îşi desfăşoară activitatea. Există indicii că, în intervalul 2022 – august 2025, angajaţi cu responsabilităţi în administrarea carburantului ar fi deturnat bonuri valorice în beneficiul personal.

Anchetatorii susţin că, pentru a ascunde lipsa din gestiune, ar fi fost întocmite ulterior acte menite să arate un consum justificat în interes de serviciu, ceea ce ar putea încadra faptele la fals intelectual. Valoarea prejudiciului este în curs de definitivare.

În paralel, poliţiştii pun în executare trei mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri, pentru a clarifica rolul fiecăruia în schema suspectată de anchetatori.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube