Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat luni că războiul civil în Siria s-a încheiat, prin urmare nu mai există niciun motiv pentru a acorda azil migranților sirieni veniți în Germania, declarație prin care pare să-l contrazică pe ministrul său de externe, Johann Wadephul, care și-a exprimat vineri, la Damasc, îndoiala că sirienii ar putea reveni în țara lor în viitorul apropiat, date fiind distrugerile provocate de război, relatează agenția EFE.

‘Războiul civil din Siria s-a terminat, nu mai există motive pentru a solicita azil în Germania și, prin urmare, putem începe repatrierile’, a declarat cancelarul Merz la o conferință de presă.

‘Această țară (Siria) are nevoie acum de toată forța sa, în special de cea a sirienilor, pentru a se reconstrui. Și de aceea mulți se vor întoarce de bunăvoie din Germania în țara lor’, a adăugat șeful guvernului federal german, după ce a fost întrebat despre recentele declarații ale ministrului său de externe, care a apreciat că încă nu ar fi momentul potrivit ca migranții sirieni să revină în țara lor.

‘Aici, aproape nimeni nu poate trăi cu demnitate’, afirmase ministrul Wadephul, în timpul unei vizite vineri într-o suburbie a capitalei siriene Damasc devastate de război. Revenirea refugiaților sirieni acasă este deocamdată ‘posibilă numai într-o măsură foarte limitată, întrucât o mare parte a infrastructurii acestei țări a fost distrusă’ în cei 13 ani de război civil, a mai susținut șeful diplomației germane.

Mai mult de un milion de refugiați sirieni au ajuns în Germania

Peste un milion de refugiați sirieni au sosit în Germania, mai ales odată cu valul migrator masiv din 2015-2016, când fosta șefă a guvernului federal german, Angela Merkel, a deschis granițele Germaniei pentru toți migranții veniți în Europa din Africa, Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv din țări unde nu existau conflicte armate.

Cancelarul Merz a mai spus luni că guvernul său știe ‘că un număr mare de sirieni doresc să se întoarcă, lucru pe care îl vom încuraja și vom ajuta de asemenea (Siria) să facă acest lucru să se desfășoare rapid’.

El a adăugat că ministrul său de Interne, Alexander Dobridt, lucrează în prezent la stabilirea măsurilor de expulzare din Germania a cetățenilor sirieni care au comis infracțiuni pe teritoriul german.

