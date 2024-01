FRF a decis! Clubul Dinamo nu mai poate efectua transferuri

Clubul Dinamo a primit o sancțiune dură din partea Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF). În ședința de miercuri, FRF a decis să impună echipei Dinamo interdicția de a efectua transferuri pentru următoarele două perioade de mercato.

”Încetare raporturi contractuale şi pretenţii financiare. Admite în parte cererea. Constată denunţarea unilaterală a contractului fără justă cauză a clubului conform art. 18.8. lit. b) din RSTJF, începând cu data de 31.01.2024. Respinge capetele de cerere 3-6 ca inadmisibile, urmând ca reclamantul să-şi valorifice pretenţiile în procedura prevăzută de art. 102 alin. 6 şi art. 5.21 din Legea 85/2014. În temeiul dispoziţiilor art. 18.9.1. lit. a) din RSTJF, dispune sancţionarea pârâtului cu interdicţia de a efectua transferuri de jucători în calitate de club cesionar din următoarele două perioade de transfer. Respinge cererea de pronunţare a unei hotărâri parţiale ca neîntemeiată. Cu recurs”, se arată în soluţia oferită de CNSL în litigiul dintre Dinamo şi mijlocaşul Iulian Roşu, potrivit Agerpres.

Totodată, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a decis miercuri să amendeze cluburile Dinamo şi Petrolul cu câte 22.500 de lei în urma incidentelor de la meciul din etapa a 22-a a Superligii (1-0 pentru Petrolul).

”ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitatea sportivă de 22.500 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d. din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 22.500 lei”, se arată în comunicat.

