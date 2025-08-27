Numărul fraudelor informatice raportate în România a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul precedent, arată raportul anual al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Evoluția este în linie cu tendințele înregistrate la nivelul Uniunii Europene, unde amenințările cibernetice continuă să se intensifice, potrivit DNSC.

„Peisajul ameninţărilor cibernetice a devenit un spaţiu pe care îl folosim aşa cum existăm, ca un spaţiu real. Aşa cum în spaţiul real am învăţat în existenţa noastră să ne protejăm şi să evităm ameninţările sau să le confruntăm, exact aşa trebuie să procedăm şi în spaţiul cibernetic”, a declarat Stelian Cristea, adjunct al directorului DNSC, conform Știrile ProTV.

Acesta a subliniat că inteligența artificială contribuie la sofisticarea atacurilor, ridicând nivelul de dificultate pentru instituții și cetățeni.

Ransomware și DDoS, principalele amenințări

Conform DNSC, atacurile de tip ransomware rămân cea mai mare amenințare în România, cu efecte majore în sectoare esențiale.

„Atacurile de tip ransomware constituie ameninţarea principală în mediul cibernetic naţional civil. (…) Un exemplu notabil a fost atacul asupra spitalelor, care a perturbat semnificativ serviciile medicale pentru o perioadă de o săptămână. Fishing-ul şi fraudele de e-mail, tactici de inginerie socială extrem de populare, afectează în egală măsură cetăţenii, dar şi organizaţiile”, a precizat oficialul.

Pe lângă ransomware, în topul amenințărilor se situează și atacurile DDoS, capabile să blocheze rețele întregi.

Creșteri și scăderi în statistici

Raportul DNSC arată că fenomenul malware a cunoscut o creștere semnificativă, de 286,8% în 2024. Totodată, atacurile de tip Bruteforce au crescut cu 30,3%, iar incidentele de tip Cont Compromis cu 21%.

În schimb, s-au înregistrat scăderi pe segmentul phishing (-21%), IP-uri infectate (-27,8%), defacement (-45,8%) și DDoS (-38,5%), tendință ce ar putea indica o mai bună protecție la nivel de rețea și implementarea unor soluții avansate de securitate.

