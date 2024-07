FOTO. Un apartament în Slatina costă aproape cât unul în București

O analiză recentă a pieței imobiliare din România relevă o situație surprinzătoare: prețurile apartamentelor din Slatina sunt aproape similare cu cele din București. De unde și până unde?

Deși Slatina și București prezintă prețuri comparabile pentru apartamente, diferențele între cele două orașe sunt semnificative în ceea ce privește facilitățile și stilul de viață oferit.

Slatina, orașul cu populație care nu depășește jumătatea unui Sector din București

București, capitala României, este cunoscut pentru infrastructura sa robustă, instituțiile de învățământ superior de prestigiu, numeroasele baruri și restaurante, precum și o varietate largă de activități culturale și de divertisment. Aceste elemente atrag o populație numeroasă și diversă, făcând din București un hub vibrant și dinamic.

Pe de altă parte, Slatina, cu o populație mult mai mică, nu oferă aceleași facilități. Lipsa universităților și a unei scene de divertisment bine dezvoltate, precum și un număr redus de baruri și restaurante, fac din Slatina un oraș mult mai liniștit și mai puțin aglomerat.

Cu toate acestea, prețurile apartamentelor rămân aproape la același nivel cu cele din București, un fenomen ciudat.

Dacă analizăm și numărul locuitorilor, ne punem semne de înrebare și mai mari.

Slatina are aproximativ 80.000 de locuitori, adică nici jumătate cât are un Sector din București. Să luăm, spre exemplu, Sectorul 1, care, potrivit Wikipedia, are cea mai mică populație din cele șase disponibile în Capitală, adică 225.000.

Potrivit platformelor de specialiate, adică acolo unde sunt postate anunțurile de vânzare-cumpărare, un apartament cu două camera, la parter, de 70m pătrați, nemobilat, cu finalizare în martie 2024 – costă 96.000 de euro. În anunț se mai arată și faptul că este aproape de centrul orașului Slatina.

De cealaltă parte, un apartament tot de 70m pătrați, etaj 1/10, ce-i drept într-un bloc din 1977, cu centrală proprie și, atenței, situate în zona Baba Novac – Dristor, o zonă foarte bună pentru București, costă 95.000 de euro, mobilat.

Deși București și Slatina oferă stiluri de viață foarte diferite, prețurile apartamentelor rămân surprinzător de similar, ce-i drept, cu ani diferiți de construcție. Dar, trebuie să reamintim că în Slatina nu există nici măcar o facultate.

