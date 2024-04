FOTO. Candidatul AUR la Primăria Capitalei a plantat sute de copaci în zona Prelungirea Ghencea

Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria București, alături de echipa partidului din care face parte, a plantat peste 200 de platani în zona Prelunigirea Ghencea, dând o palmă administrației conduse de Nicușor Dan.



După o lungă așteptare pentru îndeplinirea promisiunilor făcute de primarul Nicușor Dan în ceea ce privește îmbunătățirea mediului în zona Prelungirii Ghencea, sub genericul „Când Ciucu și Nicușor se ceartă, Enache plantează”, Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria București, a plantat peste 200 de platani.

„După patru ani de așteptare în care Nicușor Dan nu a reușit să-și îndeplinească promisiunile privind plantarea de noi copaci și crearea de păduri urbane în prelungirea Ghencea – timp în care nu a fost nici măcar un singur copac plantat în această zonă – astăzi am decis să acționăm și să-i arătăm cum se fac lucrurile. Împreună cu colegii din AUR București, am plantat aproximativ 200 de platani în zona prelungirii Ghencea, o zonă sufocată de trafic și poluare generată de mașinile care stau într-un șantier de aproape 10 ani. Chiar dacă a pierdut bătălia cu proiectele mari, sperăm că Nicușor Dan va lăsa certurile cu primarii de sector legate de toaletarea și îngrijirea copacilor și va urma exemplul nostru. Dacă nu am văzut din partea sa o poziționare și acțiuni concrete în acest domeniu, i-am demonstrat astăzi că lucrurile se pot realiza doar atunci când există voință. Solicităm să ne urmeze exemplul și să-și respecte promisiunile făcute locuitorilor din prelungirea Ghencea”, a afirmat Mihai Enache, președintele AUR București.

Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria București

Eforturile depuse de Mihai Enache și echipa sa în plantarea a aproximativ 200 de platani în zona prelungirii Ghencea arată că soluțiile locale pot fi găsite și implementate, chiar și în ciuda inacțiunii autorităților.

