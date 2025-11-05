Fotbalul românesc, în doliu! FRF a anunțat moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la toate meciurile din primele trei ligi

Răzvan Burleanu: „A inspirat generații întregi prin eleganță, echilibru și respect”

Dispariția legendarului Emeric Ienei, antrenorul care a adus României cea mai mare performanță din istoria fotbalului, a îndoliat întreaga lume sportivă. Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului selecționer și a anunțat că la toate meciurile din Superligă, Liga 2 și Liga 3 din etapa viitoare se va ține un moment de reculegere.

În vârstă de 88 de ani, Emeric Ienei s-a stins miercuri dimineață, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, după o perioadă în care s-a confruntat cu grave probleme de sănătate.

Mesajul Federației Române de Fotbal

„Federaţia Română de Fotbal regretă trecerea în nefiinţă a lui Emeric Ienei, fost internaţional cu șase partide în tricoul echipei naţionale şi selecţioner al României la două turnee finale.

Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc”, se arată în comunicatul publicat de FRF.

Răzvan Burleanu: „Un simbol al profesionalismului și al decenței”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a transmis un mesaj de condoleanțe și admirație pentru cel care a fost artizanul triumfului Stelei din 1986:

„Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului și al decenței. Emeric Ienei a fost un model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui.

A inspirat generații întregi de jucători și antrenori prin viziunea și calmul său, dar și prin modul în care a înțeles fotbalul.

A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni și a reprezentat România la cele mai importante competiții.

Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea sa va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.

Federația Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc!”

Cariera unui antrenor legendar

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (județul Arad), Emeric Ienei a fost jucător la UTA Arad, Steaua București și Kayserispor. Ca fotbalist, a cucerit trei titluri de campion și patru Cupe ale României, însumând peste 250 de meciuri pentru Steaua.

Din postura de antrenor, Ienei a intrat în istorie în 1986, când a condus Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, după finala de la Sevilla cu FC Barcelona. De asemenea, a calificat echipa națională la Campionatul Mondial din 1990, după 20 de ani de absență, și a revenit pe banca României la EURO 2000, unde tricolorii au învins Anglia cu 3-2 și au ajuns în sferturile de finală.

Distincții și recunoaștere

Pentru performanțele sale, Emeric Ienei a fost decorat în 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv”, iar în 2017 cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, oferit de președintele Klaus Iohannis.

Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal au decis ca, în memoria sa, toate meciurile din primele trei ligi să înceapă cu un moment de reculegere, un gest de respect pentru omul care a adus eleganța și noblețea unui lord în fotbalul românesc.