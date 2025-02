Universitatea Craiova a învins U Cluj, 1-0, în etapa 25 a Superligii. Golul a fost marcat de Mitriță, din penalty, după consultarea VAR.

U Cluj a ratat un penalty prin Dan Nistor, iar ardelenii au rămas în zece oameni, după ce Iulian Cristea a primit al doilea cartonaș galben, în minutul 54 al meciului din Superliga.

După meci, jucătorul lui U Cluj Alexandru Chipciu i-a făcut praf pe Sorin Cârțu, Marius Şumudică şi Călin Georgescu. Primul a intrat în conflict cu cei de la Cluj, fiind acuzat că a scuipat și a bruscat. Apoi, Șumudică a fost criticat pentru declarațiile sale la adresa lui U Cluj din etapa trecută, legate de arbitraj. Chipciu a făcut și o paralelă legată de Călin Georgescu, care a candidat la prezidențiale.

Alex Chipciu extrem de revoltat după U Craiova- U Cluj 1-0





Alex Chipciu a declarat, la Prima Sport: „Am fost luptători, niște eroi. Sau poate a fost Craiova slabă. Nu am arătat rău în 10 oameni. Mă ghidez mult după joc și ce prezentăm pe teren. Ar fi culmea să zicem de Nistor, că a ratat acum. Am dominat partida și în 10 oameni. Ne-a lipsit un antrenor meschin, care n-are educație… Poate asta ne-a lipsit. Așa funcționează lucrurile pe aici. Poți să fii legendă beată sau sub alte influențe.

Să-ți iei de gât foștii jucători… Îmi pare rău de Mirel. El are niște principii și îl iubesc. A intrat și el în vria asta. Un circ total, o mascaradă! L-am avut coleg pe Felgueiras, și ăla ne înjura pe aici…

Sorin Cârțu l-a luat de gât pe Ovidiu Bic. Am fost aici, am văzut. Eu nu vreau să tac! Dacă voi avea vreodată de pierdut, nu îmi pasă. Vreau să joc fotbal cât mai pot, de plăcere. Așa sunt și patronii, cultură zero. Asta e, îmi asum!

Promovăm gecile, firme, Burberry. Fake! Asta înseamnă, haine fake de 200-300 de euro (n.r. – aluzie la geaca lui Șumudică). N-a dat niciodată mii de euro pe ea, asta e viața în România. În 2025, când iei haine de la băieți… dacă dai o spargere, cum au dat ăia la coiful dacic, te caută poliția. Băieții aduc haine fake. Să vedem factura, nu a dat 3.000 de euro. În 2025 se poartă firmele mai șmechere. Scrisul ăla mare e depășit!

Oamenii se vor mira că au votat un debil mintal

Circ total, promovăm circul. Dacă noi credem în determinism, efectele vor fi cauzele de acum. Oamenii te înjură de copii.

Mi-au înjurat copiii. Aș vrea să spun că rasa asta, homo sapiens, are o capacitate reflectivă, își tot schimbă comportamentul, la ei nu se poate (n.r. – cei de la Craiova). Asta e educația noastră! Apoi, vom fi surprinși că am votat un debil mintal, două milioane de oameni, după aia ne mirăm, suntem surprinși de ce se întâmplă.

40 de ani am fost conduși de un dement, de un incult. N-ai cum să miroși a alcool, să-ți iei foștii jucători de gât”.

Nicușor Bancu părăsește cantonamentul naționalei României din cauza suspendării!

Un titular al naționalei a părăsit cantonamentul și s-a întors singur în România.



Nicușor Bancu nu a mai făcut deplasarea în Lituania, alături de lotul echipei naționale, din cauza suspendării pentru meciul retur împotriva selecționatei baltice.

Absența lui Bancu



Naționala României a ajuns luni în Lituania, pregătindu-se pentru meciul din Liga Națiunilor, dar a fost afectată de absența fundașului stânga Nicușor Bancu. După meciul cu Cipru, în care a primit un cartonaș galben, Bancu a fost nevoit să se întoarcă în România, având acum două avertismente în această ediție a competiției. Al doilea cartonaș galben, primit în minutul 41 al jocului, a fost rezultatul unei încălcări a regulamentului care l-a privat de dreptul de a evolua în etapa a 4-a din Liga Națiunilor.



Bancu, jucător cu experiență, a fost titular în flancul stâng al apărării naționalei de mulți ani, dar acum va fi înlocuit de Alexandru Chipciu. Chipciu, ajuns la 35 de ani, a revenit în lotul național după o pauză de cinci ani și a avut ocazia să joace în meciul contra Ciprului, schimbându-l chiar pe Bancu. Cu toate acestea, absența lui Bancu este o pierdere importantă pentru echipă, având în vedere contribuția sa constantă și experiența acumulată.

