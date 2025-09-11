Fostul arbitru David Coote, acuzat de pornografie infantilă! Va fi judecat în octombrie la Nottingham

Fostul arbitru din Premier League a pledat nevinovat în fața instanței.

David Coote, fost arbitru în Premier League, a apărut la Nottingham Magistrates’ Court, unde a pledat nevinovat la acuzația de realizare a unei imagini indecente cu un copil de categorie A, cea mai gravă clasificare în legislația britanică.

În vârstă de 43 de ani, Coote este acuzat că, la data de 2 ianuarie 2020, ar fi realizat un videoclip indecent cu un copil. Categoria A se referă la materiale care prezintă copii foarte mici supuși violurilor sau abuzurilor sexuale comise de adulți.

Joi, acesta a ajuns la tribunal îmbrăcat în costum și ochelari de soare. Și-a confirmat numele complet și data nașterii, după care a pledat nevinovat la singura acuzație adusă. Judecătoarea Gilliam Young i-a acordat eliberarea pe cauțiune, cu condiția să nu intre în contact cu niciun copil sub 18 ani și să nu locuiască la aceeași adresă cu minori.

„Vei apărea din nou la Nottingham Crown Court pe 9 octombrie pentru o audiere de tip plea and case management”, a declarat judecătoarea.

Potrivit procurorului Ben Payne, ancheta a început după ce o companie independentă a analizat două telefoane mobile și a descoperit „două conversații îngrijorătoare”. Ulterior, poliția a ridicat un laptop de la domiciliul lui Coote, pe care ar fi fost descoperită imaginea de categorie A.

Probleme de carieră și scandaluri recente

Fostul arbitru a fost concediat de Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL) în decembrie anul trecut, după ce pe rețelele sociale a circulat un videoclip în care făcea comentarii jignitoare despre fostul antrenor al lui Liverpool, Jurgen Klopp. Organismul care supervizează arbitrii a considerat atunci că poziția sa devenise „indefendabilă”.

În iunie, Coote a fost pus sub acuzare și de Federația Engleză de Fotbal (FA) pentru aceleași comentarii, considerate o „încălcare agravată” a regulamentului, din cauza referințelor la naționalitatea germană a lui Klopp.

De asemenea, în februarie, UEFA l-a suspendat până la 30 iunie 2026, după ce a apărut un videoclip cu el inhalând o substanță albă printr-o bancnotă, incident petrecut în Germania, în timpul Campionatului European din vara trecută.

În ianuarie, Coote a făcut public faptul că este homosexual și a afirmat că dificultățile de a-și ascunde orientarea sexuală au contribuit la derapajele sale, atât în cazul comentariilor despre Klopp, cât și în cel legat de consumul de droguri.

