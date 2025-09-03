Evenimentul a reunit, printre alţii, liderii Vladimir Putin şi Kim Jong Un, iar oficialii români au apărut în fotografiile oficiale alături de aceştia

Foştii premieri români Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, însoţit de soţia sa, au participat, miercuri, la Beijing la o paradă militară organizată de preşedintele chinez Xi Jinping, dedicată comemorării sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial. Evenimentul a reunit, printre alţii, liderii Vladimir Putin şi Kim Jong Un, iar oficialii români au apărut în fotografiile oficiale alături de aceştia.

Adrian Năstase a explicat pe blogul său că a fost invitat în calitate de fost demnitar: „Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară şi o recepţie oferită de liderii chinezi.” Năstase a menţionat, de asemenea, discuţii cu ministrul adjunct Sun Haiyan pe teme internaţionale, inclusiv conflictul din Ucraina şi relaţiile dintre China, Rusia şi India.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a precizat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”. Ţoiu a subliniat că participarea foştilor premieri nu implică angajamente oficiale ale statului român, ci arată doar „legături legate de trecut” şi nu de viitorul României. Oficialul a adăugat că invitaţia ar putea fi interpretată ca o intenţie a Chinei şi Rusiei de a-şi afișa influenţa, dar impactul asupra politicii româneşti rămâne doar simbolic.

Fotografiile de la paradă arată că Dăncilă şi soţii Năstase au stat în spatele liderilor asiatici şi ruşi, într-un context în care Beijingul încearcă să prezinte un front de putere globală în plină expansiune, iar evenimentul marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Participarea foştilor premieri români la un astfel de eveniment internaţional a stârnit, aşadar, controverse legate de imaginea României pe scena globală.

