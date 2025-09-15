Tinerii între 15 și 24 de ani sunt cel mai expus segment: aproape unul din patru se află în șomaj, rata atinsă în această categorie fiind de 23%

Populația activă a României a fost, în al doilea trimestru din 2025, de 8,22 milioane persoane, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Din acest total, 7,73 milioane de persoane aveau un loc de muncă, iar aproape 490.000 erau în șomaj.

Rata generală a șomajului s-a situat la 6%, în scădere ușoară față de primele trei luni ale anului, când fusese 6,2%. Totuși, situația diferă mult în funcție de vârstă sau mediu de rezidență. Tinerii între 15 și 24 de ani sunt cel mai expus segment: aproape unul din patru se află în șomaj, rata atinsă în această categorie fiind de 22,9%. În același timp, gradul lor de ocupare rămâne redus, la doar 18,7%.

Pentru populația de 20-64 de ani, rata de ocupare a fost de 69,3%, în creștere față de trimestrul precedent. Dacă se ia în calcul întreaga categorie de vârstă aptă de muncă, 15-64 de ani, rata de ocupare a ajuns la 63,3%, urcând cu 0,6 puncte procentuale, față de primul trimestru din 2025.

Analiza detaliată arată diferențe semnificative între sexe și între mediul urban și rural. Bărbații sunt mai activi pe piața muncii, cu o rată de ocupare de 71,6%, față de doar 54,8% în rândul femeilor. Și mediul urban oferă mai multe oportunități: 69,3% rata de ocupare, comparativ cu 57,1% în mediul rural.

În privința șomajului, decalajele sunt și ele vizibile. În mediul rural, rata ajunge la 9,4%, de peste trei ori mai mare decât în orașe, unde se situează la 3%. Diferența între bărbați și femei este însă mică: 6% față de 5,9%.

Datele confirmă o tendință de creștere a ocupării generale, dar atrag atenția asupra provocărilor legate de integrarea tinerilor pe piața muncii și de decalajele persistente dintre urban și rural.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube