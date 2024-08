Florin Ristei se alătură show-ului „X Factor”

Florin Ristei se alătură echipei „X Factor” în cel mai nou sezon al talent show-ului fenomen, care va fi difuzat de Antena 1.

Florin Ristei, la „X Factor”

„Da, începe X Factor Romania. Și cum nu puteam să lipsesc, anul ăsta sunt producător muzical. L-am câștigat în 2013, am fost jurat în 2020 și 2021, acum încerc să-i dau și o direcție muzicală și, împreună cu echipa mea, să-l facem să sune cât știm noi de bine. Ne vedem la preselecții din septembrie. Hai!”, a transmis Florin Ristei, pe pagina de Facebook.

Artistul va ocupa rolul de producător muzical al emisiunii, contribuind astfel la dezvoltarea și realizarea spectacolului. În această ediție, juriul va fi format din Delia Matache, Puya, Marius Moga și Ștefan Bănică, oferind o combinație variată de expertiză și stiluri muzicale.

Sezonul promite să aducă în prim-plan cei mai talentați artiști și să continue tradiția de succes a emisiunii în lansarea noilor talente pe piața muzicală din România.

„Acum, sincer, chiar mă bucur că am fost ales ca producător muzical pentru noul X Factor, pentru că simt că am ceva de spus în direcţia în care se îndreaptă acest show. Împreună cu băieţii mei din trupă şi cu tehnicienii noştri, voi asigura toţi concurenţii de cele mai bune condiţii în care să performeze la cele mai înalte standarde. Aşa cum şi eu am fost ajutat la rândul meu, acum 11 ani, aşa îi voi ajuta şi eu să îşi găsească cea mai bună voce interioară pe care să le-o arate oamenilor. O să fiu alături de fiecare concurent, alături de întreaga echipă X Factor şi abia aştept şi eu provocările acestui nou job într-un show de o asemenea anvergură! Şi, desigur, abia aştept să descoperim împreună noul câştigător X Factor. Pentru cei care nu s-au înscris încă, o mai puteţi face! Merită!”, a mai spus Florin Ristei.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!