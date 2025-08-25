Incendiul a fost ținut sub control, fără a afecta clădirile din jur. Nu au fost înregistrate persoane rănite

Un incendiu de proporții a izbucnit luni dimineață într-o hală din Buftea, situată în apropierea Bucureștiului, clădire utilizată pentru depozitarea materialelor plastice. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de circa 700 de metri pătrați, iar intervenția pompierilor a fost necesară pentru a preveni propagarea acestuia către spațiile din vecinătate.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje, care au acționat atât la interior, cât și la exterior, pentru a limita flăcările. S-a realizat un dispozitiv de protecție și a fost decopertat acoperișul construcției, măsură menită să reducă riscul ca incendiul să se extindă.

Hala, ridicată pe o structură de beton și fără etaj, era folosită pentru depozitarea maselor plastice, materiale extrem de inflamabile. Din fericire, autoritățile au confirmat că incendiul a fost localizat și nu există victime.

„Incendiul a fost ținut sub control, fără a afecta clădirile din jur. Nu au fost înregistrate persoane rănite”, au transmis reprezentanții ISU. În acest moment, pompierii continuă operațiunile de lichidare a focului și monitorizează zona, pentru a preveni reizbucnirea incendiului.

