Cererile de azil ale rușilor nu au fost procesate timp de doi ani.

Autoritățile finlandeze au expulzat 104 cetățeni ruși între ianuarie și septembrie 2025, după ce cererile lor de azil au fost respinse, anunță „The Moscow Times”.

Poliția finlandeză a confirmat că deportările au fost accelerate după ce timp de aproape doi ani cererile de azil ale rușilor nu au fost procesate.

Interviurile au început să se desfășoare la finalul anului 2024, iar în proporție de 90% dintre cereri au fost respinse.

Autoritățile finlandeze consideră mobilizarea din Rusia ca fiind încheiată



Refuzurile sunt motivate în principal de faptul că majoritatea solicitanților au părăsit Rusia pentru a evita mobilizarea în armată.

Autoritățile finlandeze consideră mobilizarea din Rusia ca fiind încheiată, motivând prin declarațiile făcute de Vladimir Putin și fostul ministru al Apărării, Șoigu, deși un decret oficial nu a fost semnat.

Deportările se fac fie pe cale aeriană, spre Turcia, fie prin Estonia, întrucât granițele cu Rusia au fost închise în noiembrie 2023.

În schimb, azilul a fost acordat în special activiștilor politici, foștilor aleși locali care au contestat public regimul Putin, persoanelor din comunitatea LGBT persecutate în Rusia.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!