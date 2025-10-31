Finalul unei ere în NBA! Los Angeles Lakers, vândută pentru 10 miliarde de dolari

După 46 de ani, familia Buss cedează controlul echipei. Noul proprietar majoritar este Mark Walter, miliardarul care deține și Chelsea.

Los Angeles Lakers, una dintre cele mai emblematice francize din sportul mondial, își schimbă proprietarul. NBA a confirmat oficial că familia Buss a vândut pachetul majoritar către Mark Walter, CEO-ul TWG Global și director executiv al Guggenheim Partners, într-o tranzacție evaluată la 10 miliarde de dolari – cea mai mare din istoria sportului profesionist.

Astfel se încheie o eră de aproape jumătate de secol, în care familia Buss a condus Lakers spre glorie, cu 11 titluri NBA câștigate începând din 1979.

Adam Silver: „Este o tranzacție istorică”

Comisarul NBA, Adam Silver, a lăudat atât noul proprietar, cât și familia Buss pentru contribuția uriașă la dezvoltarea ligii:

„Mark Walter are o legătură de lungă durată cu NBA, fiind proprietar minoritar al Lakers de peste un deceniu și principal acționar al echipei Sparks din WNBA. Sunt convins că va fi un administrator dedicat al echipei. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și să o felicit pe Jeanie Buss și întreaga familie pentru 46 de ani de conducere transformațională.”

Jeanie Buss rămâne în club

Deși familia Buss a cedat 85% din acțiuni, Jeanie Buss va rămâne guvernatorul echipei pentru cel puțin următorii cinci ani, iar familia va păstra un pachet minoritar de 15%.

Jerry Buss, patriarhul familiei, a cumpărat Lakers în 1979 pentru 67,5 milioane de dolari, într-un pachet care includea și echipa de hochei Los Angeles Kings și arena The Forum. Sub conducerea sa, Lakers au devenit sinonimi cu spectacolul – „Showtime Lakers” ai anilor ’80, cu Magic Johnson și Kareem Abdul-Jabbar, au transformat echipa într-un simbol global.

Mark Walter, miliardarul din spatele marilor branduri sportive

Noul proprietar, Mark Walter, este un om de afaceri cu o avere estimată la 6,1 miliarde de dolari (Forbes). Este implicat deja în sportul american și european, fiind acționar la Los Angeles Dodgers, Los Angeles Sparks, Chelsea F.C. și Cadillac Formula 1 Team.

„Lakers este una dintre cele mai iconice francize din toate sporturile, renumită pentru istoria sa de excelență și căutarea neobosită a măreției. Este o onoare să devin parte din această moștenire”, a spus Walter, după aprobarea tranzacției de către NBA.

O moștenire de aur: 11 titluri în 46 de ani

În mandatul familiei Buss, Los Angeles Lakers au cucerit 11 titluri NBA (1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020), având legende precum Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, LeBron James și Anthony Davis.

Tranzacția marchează nu doar sfârșitul erei Buss, ci și începutul unei noi etape pentru una dintre cele mai valoroase echipe din lume, estimată acum la 10 miliarde de dolari — un record absolut în istoria sportului profesionist.

