FCSB l-ar putea pierde o perioadă lungă pe Darius Olaru. Jucătorul s-a accidentat

Mijlocașul de 26 de ani a fost nevoit să părăsească terenul la începutul reprizei secunde, iar investigațiile medicale au arătat că a suferit o luxație la umărul drept.

Potrivit surselor GSP, Darius Olaru va lipsi aproximativ două luni, în cel mai bun caz, de pe teren, iar recuperarea completă pentru o astfel de accidentare poate dura între 12 și 16 săptămâni.

CITEȘTE ȘI – FCSB – Hamburg 2-1. Florin Tănase și Octavian Popescu au înscris golurile

Această absență va afecta FCSB într-un moment crucial al sezonului, deoarece căpitanul echipei va rata o serie de meciuri importante.

Astfel, Olaru nu va putea evolua în ultimele două partide din grupa Europa League, cu Qarabag (în deplasare) și cu Manchester United (acasă).

De asemenea, mijlocașul va fi absent și în campionat, având în vedere că va rata meciurile cu echipe importante, precum Hermannstadt, UTA, CFR Cluj, Petrolul, Sepsi, Gloria Buzău, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova.

FCSB a susținut acest meci de pregătire pe 10 ianuarie în Antalya, dar vestea accidentării lui Olaru a fost o mare lovitură pentru echipa antrenată de Nicolae Dică.

Slavă Domnului, nu are nimic grav. Nu are ligamente, fracturi, sunt lucruri pentru care stă vreo 4-5 săptămâni. Nu are ruptură, nimic. I-au făcut RMN. Doctorul a spus că 4-5 săptămâni, nu are nimic, slavă Domnului. O să fie cu Rapid sigur. Are problemă la umăr, de ce să nu se antreneze deloc? E important că în 4-5 săptămâni revine, asta e important. E bine, abia nu îl mai cumpără nimeni. E mai bine, îl ținem noi aici și mergem în Liga Campionilor cu el. Avem jucători, pe Tănase, Toma, Cisotti, Băluță. Sunt 4 jucători pe poziția aia. Și Tavi Popescu, deci 5. Acum nu îl mai doare deloc. Lui i-a pus doctorul nostru umărul la loc. Eu vreau să fie cu Rapid, că se joacă play-off-ul. Pentru Rapid, doar nu pentru noi, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport 1.