Presiunea economică determină o parte dintre firme să migreze către piața nefiscalizată, afectând astfel veniturile statului și distorsionând concurența

Federația Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii București-Ilfov, membră a CNIPMMR – IMM România, a publicat, marți, rezultatele unui sondaj care confirmă dimensiunea crizei și atrage atenția asupra unor riscuri majore pentru economie.

Potrivit datelor centralizate, aproape jumătate dintre IMM-uri (44,7%) au avut de achitat la ultima factură de energie, sume de până la 1.000 de lei, în timp ce 28,9% s-au încadrat între 1.001 și 5.000 de lei. Aproximativ 13,2% au plătit între 5.001 și 10.000 de lei, 5,3% între 10.001 și 20.000 de lei, iar 7,9% au fost împovărate de facturi care au depășit pragul de 20.000 de lei.

Evoluția din ultimele trei luni este la fel de îngrijorătoare: 36,8% dintre firme au raportat creșteri de până la 20%, 39,5% au înregistrat scumpiri între 21% și 50%, iar 15,8% au resimțit majorări de peste 50%. Doar 7,9% dintre companii au înregistrat stagnare. Nici una nu a beneficiat de reduceri. Practic, peste jumătate dintre IMM-uri au fost lovite de scumpiri de minimum 21%, ceea ce confirmă un impact sever și generalizat asupra mediului de afaceri.

Federația subliniază că majorarea tarifelor la energie se transmite direct în costurile clienților finali, ceea ce poate declanșa un val de falimente în lanț. Totodată, presiunea economică determină o parte dintre firme să migreze către piața nefiscalizată, afectând astfel veniturile statului și distorsionând concurența.

În plus, întârzierea implementării directivelor europene RED II și RED III privează IMM-urile de acces la soluții moderne de producție energetică locală, precum comunitățile de energie, ceea ce ar putea reduce dependența de piața centralizată.

„Presiunea financiară, generată de scumpirile la energie, poate conduce la falimente și pierderi de locuri de muncă”, avertizează reprezentanții IMM-urilor. Ei cer măsuri imediate și concrete, pentru a proteja competitivitatea și a evita un blocaj economic care ar putea afecta sute de mii de angajați.

Printre soluțiile avansate se numără reducerea taxelor aplicate la energie, raportate la costurile anterioare și ajustate cu rata inflației, precum și introducerea unor scheme speciale de sprijin pentru sectoarele cu consum intens, precum HoReCa și industrie.

O altă prioritate o reprezintă implementarea rapidă a directivelor europene RED II și RED III, pentru ca firmele să poată accesa comunități de energie și să investească în producția locală, reducându-și astfel vulnerabilitatea. În plus, patronatele solicită un dialog real cu autoritățile și adoptarea de soluții aplicabile imediat, pentru prevenirea falimentelor și menținerea locurilor de muncă.

