Deflagrația a produs doar pagube materiale minore: geamuri sparte și piese de mobilier dislocate în interiorul apartamentului în care s-a produs explozia

O deflagrație a avut loc duminică într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Bistrița, pe strada Rodnei. Incidentul a provocat panică printre locatari, însă, potrivit autorităților, toți locatarii s-au autoevacuat, iar o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Echipele de pompieri, sosite la fața locului cu mai multe autospeciale și echipaje medicale, au constatat că în apartamentul afectat se afla o persoană vârstnică, conștientă și cooperantă, care a fost evaluată la fața locului și transportată ulterior la UPU SMURD Bistrița. Starea sa este stabilă, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

În urma verificărilor efectuate cu detectoare speciale, nu s-au înregistrat acumulări de gaze naturale sau monoxid de carbon, deși primele informații indicau o posibilă explozie, cauzată de scurgeri de gaz.

În total, 17 persoane — 16 adulți și un copil — au fost evacuate din clădire pentru siguranță. Un microbuz al ISU a fost trimis în zonă pentru a preveni hipotermia celor evacuați. După finalizarea intervenției și verificarea imobilului, locatarii s-au putut întoarce în apartamentele lor.

Deflagrația a produs doar pagube materiale minore: geamuri sparte și piese de mobilier dislocate în interiorul apartamentului în care s-a produs explozia.

O comisie formată din specialiști ai ISU Bistrița și ai autorităților locale investighează în prezent cauza exactă a incidentului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube