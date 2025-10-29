A 9-a Conferință Globală privind Finanțele Criminale și Criptoactivele evidențiază nevoia unor standarde mai puternice și a unei cooperări extinse

Utilizarea criptomonedelor în activități criminale devine din ce în ce mai profesionalizată – însă la fel și răspunsul global. Participanții la cea de-a 9-a Conferință Globală privind Finanțele Criminale și Criptoactivele au subliniat trei priorități: dezvoltarea unor standarde comune, aprofundarea cooperării și investițiile în consolidarea capacităților. Acestea sunt esențiale pentru ca autoritățile și industria să țină pasul cu amenințările în evoluție și să poată recupera la scară largă criptoactivele ilicite.

Participanții la evenimentul de la Viena – organizat în comun de Europol, UNODC și Institutul Basel pentru Guvernanță – au obținut informații noi despre modurile în continuă schimbare în care criptoactivele și tehnologia blockchain sunt folosite în scopuri infracționale. Conferința, desfășurată pe 28 și 29 octombrie 2025, a reunit peste 250 de participanți în persoană și peste 1.000 de participanți online dintr-o gamă largă de domenii, inclusiv aplicarea legii, procuratură, reglementare, cercetare și principalele companii de informații blockchain.

Sofisticarea tot mai mare a tacticilor criminale prezintă riscuri nu doar pentru sectorul cripto și victimele înșelătoriilor, ci și pentru societatea în ansamblu. Aceste riscuri includ infracțiuni grave, precum traficul de droguri, finanțarea terorismului și eludarea sancțiunilor.

Burkhard Mühl, șeful Centrului European pentru Criminalitate Financiară și Economică (EFECC) din cadrul Europol, a declarat: „Utilizarea abuzivă a tehnologiilor cripto și blockchain în scopuri criminale devine din ce în ce mai sofisticată, complexă și organizată. Investigarea acestor infracțiuni reprezintă o povară semnificativă pentru agențiile de aplicare a legii din statele membre ale UE. Europol va continua, prin urmare, să investească în inovație, tehnologie și cooperare cu parteneri privați, pentru a-și îndeplini mandatul de a sprijini statele membre în anchete complexe și internaționale.”

Forțele de ordine, partenerii din sectorul privat și mediul academic își dezvoltă rapid capacitatea de a contracara amenințările generate de infracțiunile și spălarea banilor legate de criptomonede. Instrumentele avansate reduc dependența de urmărirea manuală, iar numeroase operațiuni transfrontaliere de succes demonstrează puterea colaborării. Cercetarea și datele fiabile privind utilizarea criptomonedelor în scopuri criminale sunt, de asemenea, esențiale pentru ca guvernele să poată evalua riscurile și să reacționeze adecvat.

John Brandolino, director în cadrul Diviziei pentru Afaceri privind Tratatele, UNODC, a oferit un exemplu referitor la un panel despre escrocherii transnaționale, piețe ilegale și rețele de spălare a banilor:

Cercetarea noastră privind centrele de înșelăciune din Asia de Sud-Est oferă guvernelor și forțelor de ordine informațiile necesare pentru a perturba aceste amenințări transnaționale în plină expansiune.

Totuși, persistă lacune: în legislație, în aplicare și în capacitate. Abordarea acestora va necesita, în primul rând, standarde armonizate și bazate pe dovezi pentru investigațiile și analiza informațiilor blockchain – tema uneia dintre sesiunile tematice din acest an.

Caracterul fără frontiere al blockchain-urilor permite ca veniturile ilicite să traverseze globul în câteva secunde, în timp ce cooperarea formală între autorități poate dura zile sau chiar săptămâni. Participanții au subliniat că sunt necesare canale interinstituționale mai rapide, precum și o coordonare mai strânsă între anchetatori și procurori. Parteneriatele public-privat au fost esențiale pentru perturbarea activităților ilicite de pe blockchain, dar acestea trebuie consolidate și extinse – o temă-cheie a primei zile, dedicată colaborării intersectoriale.

Un eveniment paralel condus de Grupul Wolfsberg a evidențiat, de asemenea, importanța cooperării între entități private. Ned Conway, secretar executiv al Grupului Wolfsberg, a declarat: „Pe măsură ce finanțele tradiționale și cele descentralizate se îmbină, canalele mai clare de schimb de informații între bănci și furnizorii de servicii pentru active virtuale vor consolida semnificativ eforturile de detectare și perturbare a finanțării ilicite.”

Criptomonedele sunt acum o caracteristică obișnuită a anchetelor privind criminalitatea financiară, însă multe agenții încă nu dispun de abilitățile și resursele necesare pentru a urmări pistele sau a recupera activele. Dezvoltarea unor echipe specializate și perfecționarea ofițerilor din prima linie sunt esențiale. Elizabeth Andersen, director executiv al Institutului Basel pentru Guvernanță, a afirmat: „Avem aici o oportunitate uriașă. Prin instruire practică și învățare între colegi, țările își pot construi capacitatea de a detecta și urmări criptoactivele legate de activități infracționale și de a le recupera în beneficiul victimelor și al societății în ansamblu.”

Pe măsură ce utilizarea criptomonedelor se extinde și evoluează, Conferința Globală comună rămâne o platformă unică pentru dialog și cooperare practică. „Prin dezvoltarea unor standarde clare, îmbunătățirea cooperării și consolidarea capacităților, putem asigura colectiv că inovațiile financiare sunt folosite în beneficiul public, prevenind în același timp abuzul lor de către infractori.”

