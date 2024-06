EXCLUSIV. FOTO. Nicușor Dan îmbrățișează vechile metehne ale primarilor Capitalei și schimbă bordurile în campanie. Boschete și gropi pe bulevardul unde se află Primăria Bucureștilor

Nicușor Dan pare să fi uitat ce le-a promis bucureștenilor și le calcă pe urme predecesorilor săi, trecând la schimbat borduri, chiar în timp de campanie electorală, în timp ce pe bulevardul din fața Primăriei Capitalei sunt bălării și gropi.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut în toate campaniile sale că se deosebește de precedenții edili-șefi prin concentrarea pe proiectele importante și prin reducerea risipirii banului public.

Realitatea din teren îl contrazice însă pe primarul general, administrația publică locală pe care o conduce desfășurând lucrări de înlocuire a bordurilor (activitate criticată de Nicușor Dan, când era desfășurată de alți primari), chiar în timp de precampanie și campanie electorală pentru alegerile locale.

Borduriada pe Basarabia

Chiar în zona centrală a Capitalei, administrația Nicușor Dan schimbă borduri, pe Bulevardul Basarabia, după cum arată imaginile surprinse de jurnaliștii cotidianului național “România liberă”.

Am solicitat Primăriei Municipiului București (PMB) să ne precizeze valoarea contractului pentru lucrările de pe Bulevardul Basarabia, din ce contract-cadru fac parte aceste lucrări și ce firme le realizează.

PMB nu ne-a oferit niciun răspuns referitor la lucrările de schimbare a bordurilor de pe Bulevardul Basarabia.

Vom publica răspunsul administrației publice locale, atunci când îl vom primi.

Buruieni și gropi, sub nasul primarului

Dacă pe Bulevardul Elisabeta administrația Nicușor Dan este concentrată pe schimbarea bordurilor și plombarea suprafeței carosabile, pe Bulevardul Regina Elisabeta, unde se află și Primăria Bucureștilor, edilul-șef a plantat copaci alături de o organizație nonguvernamentală și de angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), dar ignoră spațiile verzi netoaletate, unde cresc buruieni, gropile și pavajele distruse de pe trotuare, după cum demonstrează imaginile surprinse de jurnaliștii cotidianului național “România liberă”.

De asemenea, tot în centrul Capitalei, în zona Eroilor – Piața Operei, spațiul verde este netoaletat.

Nu este însă singura zonă în care Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), instituție subordonată Primăriei Capitalei, nu-și face datoria, după cum a mai arătat “România liberă”.

Este vorba de spațiile verzi din zonele Piața Unirii și din apropierea Palatului Parlamentului.

Acum, Nicușor Dan este implicat într-un scandal mediatic, după ce un document bănuit că nu ar fi original arată că a fost colaborator al Securității.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a transmis că documentul nu a fost emis de CNSAS.

Consiliul anunță că va verifica însă informațiile din document.

O decizie a CNSAS în acest sens ar putea fi dată însă după data alegerilor locale.

La rândul său, edilul-șef susține că nu a fost colaborator al Securității.

“Faţă de documentul ‘Raport privind încadrarea informativă a cetăţenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaţionale de Matematică’ care a început să circule în presă fac următoarele precizări: am plecat din România de trei ori înainte de 1989 – la Balcaniada de Matematică din 1987 (Grecia) şi la Olimpiadele Internaţionale de Matematică din 1987 (Cuba) şi 1988 (Australia); în relaţia cu autorităţile statului de atunci am avut doar acele interacţiuni obligatorii conform legislaţiei din acei ani pentru toţi românii care călătoreau în străinătate; nu am avut vreun angajament de colaborare cu Securitatea, de altfel CNSAS a emis două adeverinţe în acest sens, în 2012 şi 2017; documentul prezintă mai multe neconformităţi faptice”, se precizează într-un comunicat transmis de Nicuşor Dan.

