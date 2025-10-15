Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, a anunțat pe Telegram că 409 familii, inclusiv 601 copii, urmează să fie evacuate din 27 de localități

Autoritățile ucrainene au dispus evacuarea locuitorilor din mai multe localități din jurul orașului Kupiansk, situat în nord-estul țării, după ce zona a fost supusă unor noi atacuri rusești. Decizia vine în contextul „înăspririi situației de securitate”, potrivit agenției Reuters.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, a anunțat pe Telegram că 409 familii, inclusiv 601 copii, urmează să fie evacuate din 27 de localități. Ulterior, un oficial local a declarat pentru postul public Suspilne că numărul satelor vizate a urcat la 40, pe măsură ce luptele s-au extins.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank american care monitorizează conflictul, a confirmat că armata rusă a continuat, marți, operațiunile ofensive în zona Kupiansk, fără a obține însă câștiguri teritoriale. Atacurile s-au concentrat atât asupra orașului, cât și asupra așezărilor din jur.

Kupiansk, un nod strategic de transport, a fost unul dintre primele orașe cucerite de Rusia în 2022, în primele săptămâni ale invaziei, fiind ulterior recucerit de forțele ucrainene în toamna aceluiași an. De atunci, regiunea a rămas un punct fierbinte al frontului, vizată constant de bombardamente.

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni cucerirea a două sate, unul în regiunea Donețk, celălalt în apropierea Kupianskului, în cadrul ofensivei din estul Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că armata ucraineană apără mai multe sectoare esențiale ale frontului, inclusiv Kupiansk, în timp ce la sud, în apropiere de Dobropillia, forțele Kievului ar fi lansat o contraofensivă locală.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a susținut săptămâna trecută, în fața comandanților militari, că trupele ruse „dețin avantajul strategic” pe toate segmentele liniei de contact, care se întinde, potrivit șefului armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, pe o distanță de peste 1.200 de kilometri.

