Europol, despre situația de la MAI: Vorbim despre o prostituție profesională

În Ministerul Afacerilor Interne se înregistrează probabil „cea mai dezastruoasă situație” de până acum, caracterizată prin „o prostituție profesională cum n-am mai întâlnit” și „o imixtiune a politicului cum n-am mai avut până în momentul de față”, declară președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, pentru Recorder.ro.

Șeful sindicatului Europol spune că nu există județ în care să nu fie imixtiuni ale politicului în activitatea poliției și presiuni la adresa polițiștilor care încearcă să-și facă treaba.

„Nu cred că există județ în care să nu avem astfel de imixtiuni, astfel de presiuni la adresa polițiștilor care încearcă să-și facă treaba și care ori nu sunt lăsați, ori sunt eliminați sau îndepărtați, și atunci evident că se complac în situație. Li se reamintește că au rate la bancă, co au soție, că au copil și că mâine pot să fie delegați la 50 km de casă și atunci în felul ăsta sunt determinați să renunțe la vreo opoziție sau la vreo acțiune prin care să ia atitudine”, susține Cosmin Andreica.

Andreica a mai declarat că Ministerul Afacerilor Interne se află în cea mai dezastruoasă situație.

„Probabil că suntem în cea mai dezastruoasă situație în care am fost vreodată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vorbim despre o prostituție profesională cum n-am mai întâlnit. În încercările noastre de a realiza un studiu și o documentare asupra motivelor pe care colegii noștri trec în rezervă, mulți dintre ei au spus că ar mai fi rămas în sistem, dar că ultimii ani i-au determinat să renunțe pentru că, așa cum am spus, au constatat că se practică o prostituție profesională la care ei n-au mai putut să ia parte.. Concret, vorbim despre o instituție șubrezită, vorbim despre o instituție care are un deficit de personal uriaș față de anii 2000, vorbim despre colegi care țin locul altor 3-4 colegi pentru munca pe care o prestează, vorbim despre o calitate slabă a serviciului pe care îl pot oferi, tocmai din acest motiv, pentru că trebuie să facă foarte multe compromisuri, vorbim despre o imixtiune a politicului cum n-am mai avut până în momentul de față”, a mai spus Bode pentru Recorder.ro.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!