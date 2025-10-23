Ediția din acest an a mesei rotunde la nivel înalt State of Europe a marcat lansarea oficială a noii Fundații Jacques Delors Friends of Europe, prima rețea cu adevărat independentă de think tank-uri pan-europene, un centru de comunicare strategică și o platformă de implicare civică. Răspunzând unei lumi aflate în criză, inițiatorii propun o investiție curajoasă în gândirea inovatoare europeană, oferind un răspuns strategic, coerent și urgent la provocările actuale.

Progrese rapide în discuțiile privind extinderea Uniunii Europene către Ucraina și alți potențiali noi membri, precum și măsuri urgente pentru eliminarea fragmentării pieței care frânează creșterea și inovația europeană, s-au numărat printre prioritățile-cheie evidențiate la această reuniune anuală.

„Uniunea Europeană trebuie să se extindă… Dorim ca frontiera Uniunii Europene să nu se oprească la granițele noastre”, a declarat ministrul român al afacerilor externe, Oana-Silvia Țoiu, la cea de-a 22-a ediție a evenimentului de referință organizat de Friends of Europe. „Suntem mai puternici împreună.”

Masa rotundă de o zi a reunit decidenți din domeniul politic, economic și al societății civile, care au dezbătut teme diverse – de la conflictul israeliano-palestinian la schimbările climatice, de la tehnologiile emergente la securitatea europeană.

Participanții au avertizat că întârzierea procesului de extindere a Uniunii Europene ar putea alimenta deziluzia publică în țările candidate, oferind teren favorabil forțelor ostile democrației europene și subminând stabilitatea pe întregul continent.

„Extinderea este o investiție în stabilitate și prosperitate, nu doar pentru noii membri, ci pentru întreaga Europă”, a afirmat Jakov Milatović, președintele Muntenegrului.

Dmytro Kuleba, fost viceprim-ministru al Ucrainei pentru afaceri externe, a recunoscut complexitatea procesului de aderare, inclusiv provocările legate de integrarea sectorului agricol ucrainean, dar a subliniat că aderarea țării sale este esențială pentru securitatea europeană.

„Fără Ucraina în Uniunea Europeană, nu vom putea vorbi despre o Europă prosperă și liberă pentru mulți ani de acum înainte”, a declarat acesta. „Este fundamental, pentru a evita războaiele viitoare, să includem Ucraina în UE.”

În sesiunea de deschidere dedicată finanțării viitorului Uniunii Europene, vorbitorii au evidențiat necesitatea îmbunătățirii reglementărilor și a depășirii fragmentării pieței pentru a stimula competitivitatea și inovația.

Fostul prim-ministru italian Enrico Letta a propus o soluție clară pentru a accelera progresul: reformarea procesului legislativ astfel încât să se treacă de la directive, care lasă statelor membre libertatea de a aplica legile UE după propriile reguli, la regulamente europene direct aplicabile.

„Este foarte simplu. Știu că nu pare spectaculos, nu este o idee revoluționară, dar ar schimba fundamental jocul. Să oprim directivele”, a spus Letta, în prezent președinte al Institutului Jacques Delors și autor al raportului privind viitorul pieței unice europene.

Lideri din mediul de afaceri au subliniat urgența finalizării pieței unice pentru ca Uniunea Europeană să poată concura mai eficient cu rivalii globali.

„Competitivitatea este cheia viitorului Europei”, a declarat Madeleine de Cock Buning, vicepreședinte pentru afaceri globale EMEA la Netflix. „Trebuie să ne asigurăm că nu ne confruntăm cu obstacole de reglementare diferite în fiecare țară europeană… Dorim competiție, dorim pluralitate și un sector cultural european tot mai dinamic.”

