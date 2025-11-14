Eșec la Nantes pentru Dinamo! A șaptea înfrângere consecutivă în Liga Campionilor, după un final în care tinerii români au salvat onoarea

„Dulăii” au cedat cu 28-35, dar finalul le-a adus un strop de speranță prin evoluția jucătorilor autohtoni.

Dinamo București traversează o perioadă dificilă în Liga Campionilor la handbal masculin. Campioana României a suferit a șaptea înfrângere consecutivă în competiția europeană, pierzând cu 28-35 pe terenul francezilor de la Nantes, una dintre cele mai ofensive echipe ale turneului și semifinalistă în sezonul trecut.

Deplasarea din Hexagon a reprezentat o nouă provocare pentru echipa lui Paulo Pereira, care a avut de înfruntat o formație aflată în plină formă și susținută de un public entuziast. Dinamo a început greoi, cu o ofensivă lentă și previzibilă, pierzând numeroase mingi în primele minute. Gazdele au profitat pe contraatac și au impus rapid un ritm alert, reușind să înscrie 20 de goluri doar în prima repriză, la capătul căreia conduceau cu 20-13.

Dinamo, dominată clar, dar cu un final promițător

În debutul reprizei secunde, dinamoviștii au încercat să reducă din diferență, însă apărarea franceză a rezistat impecabil. Noam Leopold, cu 9 goluri, a fost liderul ofensivei lui Nantes, urmat de Nicolas Tournat (6), Aymeric Minne (5), Ayoub Abdi și Yeregui Odriozola (câte 4).

La polul opus, Dinamo a suferit în atac, iar când diferența a depășit 10 goluri, antrenorul Paulo Pereira a decis să trimită în teren o formulă cu jucători autohtoni. Aceștia au schimbat tonul finalului de meci: Daniel Stanciuc, Andrei Buzle, Alex Pascual, Tom Pelayo și Yoav Lumbroso au adus o energie nouă, iar diferența s-a redus treptat la 7 goluri.

Publicul francez a aplaudat la final efortul tinerilor dinamoviști, care au reușit câteva faze spectaculoase și o revenire de orgoliu în ultimele 10 minute.

Cei mai buni marcatori pentru Dinamo au fost Andrei Buzle (5 goluri), Yoav Lumbroso (4), Alex Pascual (3) și Tom Pelayo (3). Portarul Ionuț Iancu a avut, la rândul său, intervenții importante în partea secundă, inclusiv un gol marcat direct din poartă în minutul 53.

Programul următoarelor meciuri

După această nouă înfrângere, Dinamo rămâne fără puncte în grupa sa, însă va avea șansa să își ia revanșa chiar în fața propriilor suporteri.

20 noiembrie: Dinamo – Nantes

26 noiembrie: Kielce – Dinamo

3 decembrie: Dinamo – Aalborg

19 februarie 2026: Dinamo – Fuchse Berlin

25 februarie 2026: Veszprem – Dinamo

5 martie 2026: Dinamo – Kolstad

12 martie 2026: Sporting Lisabona – Dinamo

Deși parcursul este complicat, evoluția tinerilor români de la Nantes oferă o notă de optimism și o bază pentru viitoarele confruntări ale echipei.

