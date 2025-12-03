9.1 C
Eroare uluitoare în Formula 1! Norris, afișat campion mondial pe site-ul oficial, deși lupta pentru titlu se joacă la Abu Dhabi

Formula 1Știrile zilei
Dragos Soneriu
f1 grand prix of china
SHANGHAI, CHINA - MARCH 23: Second placed Lando Norris (L) of Great Britain and McLaren, race winner Oscar Piastri (C) of Australia and McLaren, and third placed George Russell (R) of Great Britain and Mercedes AMG Petronas F1 Team on the podium during the F1 Grand Prix of China at Shanghai International Circuit on March 23, 2025 in Shanghai, China. (Photo by John Ricky/Anadolu via Getty Images)

O confuzie bizară a aprins rețelele chiar înaintea uneia dintre cele mai tensionate finale din ultimii ani.

O gafă incredibilă a zguduit lumea Formulei 1! Lando Norris a apărut pentru câteva minute pe site-ul oficial al competiției ca fiind campion mondial, deși titlul se va decide abia în ultima cursă, la Abu Dhabi. Sub numele pilotului de la McLaren era afișat că are „1 titlu mondial”, o informație complet falsă, care a dispărut rapid după ce fanii au semnalat problema.

Eroarea a făcut imediat înconjurul internetului. Printre capturi de ecran, glume și teorii ironice, momentul a devenit viral, mai ales datorită contextului: Norris conduce clasamentul înainte de etapa finală, cu 408 puncte, urmat de Max Verstappen (396) și Oscar Piastri (392).

Cum s-a ajuns la confuzie?

Site-ul oficial F1 a afișat accidental cifra „1” la rubrica „World Championships” pe profilul lui Norris. Pentru mulți fani, a părut fie o premoniție, fie o gafă creată de un update pregătit prematur. Oficialii au corectat eroarea în scurt timp.

Situația vine după un weekend complicat pentru McLaren în Qatar, unde o strategie greșită în spatele Safety Car-ului l-a costat scump pe Norris. Verstappen a câștigat acolo și a redus semnificativ ecartul.

Momentul a fost amplu ironizat pe rețelele sociale, unii fani glumind că F1 „a dat din greșeală tabla de titluri”, în timp ce alții au văzut-o ca pe o „profeție”.

McLaren clarifică situația înainte de finala de la Abu Dhabi: fără ordine de echipă!

Andrea Stella, șeful McLaren, a declarat că Norris și Piastri vor avea voie să lupte liber pentru titlu, fără ordine impuse. Totuși, Stella a admis că vor exista discuții înainte de cursă pentru a evita surprize sau incidente între cei doi.

„Vrem să fim corecți și transparenți. Dacă unul dintre ei este în poziția clară de a câștiga titlul, îl vom sprijini. Dacă amândoi au șanse reale, nu vom folosi ordine de echipă”, a transmis acesta.

Clasamentul piloților înainte de cursa decisivă din Abu Dhabi

  1. Lando Norris (McLaren) – 408
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 396
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 392
  4. George Russell (Mercedes) – 309
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 230
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 150
  8. Alexander Albon (Williams) – 73
  9. Carlos Sainz (Williams) – 64
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51

Finala de la Abu Dhabi se anunță una istorică: trei piloți despărțiți de doar 16 puncte își joacă totul într-o singură cursă. Iar după gafa de pe site-ul oficial, tensiunea și atenția fanilor sunt la cote uriașe.

