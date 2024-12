Enriko Papa, la un pas de transferul la Gloria Buzău?

Albanezul cu experiență în Superliga, aproape de revenire. Transferul s-ar putea oficializa în perioada următoare.

Enriko Papa (31 de ani), fostul mijlocaș al echipelor FC Botoșani și Sepsi OSK, este foarte aproape de a reveni în Superliga României. Fotbalistul albanez negociază intens cu Gloria Buzău, echipa care ocupă ultima poziție în clasamentul Ligii 1, și se pare că transferul este aproape finalizat, conform gsp.ro.

Un prim transfer pentru Gloria Buzău în lupta pentru salvare

Papa, care a jucat ultima dată pentru FK Laci în Albania, a reziliat recent contractul cu această echipă, deschizându-și astfel calea pentru o revenire în România. Dacă negocierile vor fi încheiate cu succes, albanezul va deveni primul transfer al lui Eugen Neagoe, tehnicianul Buzăului, care a subliniat necesitatea unor întăriri consistente pentru a încerca salvarea de la retrogradare.

Gloria Buzău a încheiat anul 2024 cu o înfrângere în fața Petrolului, scor 1-2, și rămâne pe ultima poziție în Superliga, cu doar 16 puncte după 21 de etape. Conducerea clubului speră că aducerea lui Papa, un jucător experimentat și cu rezultate bune în România, poate reprezenta un pas important în redresarea echipei.

Enriko Papa: „România e ca acasă pentru mine”

Papa a evoluat în Superliga timp de mai mulți ani, fiind unul dintre cei mai apreciați mijlocași din campionat. A jucat pentru FC Botoșani, echipă pentru care a fost o piesă importantă între 2018 și 2023, și pentru Sepsi OSK, unde a avut o scurtă experiență.

Albanezul are o cotă de piață de 300.000 de euro, conform Transfermarkt, și este cunoscut pentru stilul său de joc agresiv și capacitatea de a controla mijlocul terenului. Într-un interviu anterior, Papa a vorbit cu entuziasm despre experiențele sale în România:

„Mie îmi place în România, e ca acasă pentru mine. Oriunde am fost, a fost bine. Oamenii sunt buni și am fost în locuri unde lăsai și casa deschisă, fără să încui cu cheia, nu se întâmpla nimic rău.”

Planurile Gloriei Buzău pentru 2025

Transferul lui Enriko Papa este doar începutul pentru Gloria Buzău, care își dorește să întărească lotul înainte de reluarea campionatului. Antrenorul Eugen Neagoe a solicitat cel puțin încă trei transferuri pentru a completa echipa și a avea șanse reale în lupta pentru evitarea retrogradării.

