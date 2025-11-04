Prețurile „la poarta fabricii” au crescut cu 6,1% în septembrie, față de aceeași lună a anului trecut, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică

În esență, scumpirile de astăzi din fabrici sunt prețul de mâine de pe etichete. Iar dacă energia și materiile prime nu se ieftinesc curând, lanțul economic al scumpirilor, de la producător la consumator, este abia la început.

Cifrele confirmă o tendință clară de scumpire a produselor și serviciilor realizate de companii, fenomen cunoscut în economie drept inflație industrială, etapa dinaintea valului de scumpiri care ajunge, de obicei, la consumatori.

Ce înseamnă inflația industrială

Acest indicator măsoară modificarea prețurilor „la poarta fabricii” – adică prețurile cu care companiile își vând produsele înainte ca ele să ajungă în lanțul de distribuție. Include sectoare precum energia, construcțiile, industria alimentară, chimică sau metalurgică. Spre deosebire de inflația de consum, care reflectă cât plătește clientul final, inflația industrială arată costurile suportate de producători, fiind un barometru al presiunilor viitoare asupra prețurilor din economie.

De regulă, atunci când o fabrică plătește mai mult pentru electricitate, materii prime, combustibili sau ambalaje, aceste costuri se transmit în timp către prețurile de raft. Din acest motiv, evoluția inflației industriale este privită ca un semnal anticipativ pentru inflația generală, cu un decalaj de câteva luni.

Conform datelor oficiale, prețurile producției industriale au urcat cu 0,9% față de luna august și cu 6,1% față de septembrie 2024. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul energetic, unde tarifele la electricitate, gaze și produse petroliere au crescut cu peste 10% într-un an.

Industria prelucrătoare – care include producția alimentară, textilă, metalurgică sau de bunuri de larg consum – a consemnat creșteri moderate, între 3% și 6%, în funcție de ramură. Specialiștii explică faptul că firmele încearcă să tempereze scumpirile, pentru a nu pierde clienți, într-un context economic fragil, însă marjele lor de profit continuă să se subțieze.

Inflația industrială este o componentă esențială a mecanismului economic: determină costurile de producție, influențează deciziile de investiții și competitivitatea exporturilor. Când prețurile de producție cresc, companiile sunt forțate, fie să transfere costurile către clienți, fie să-și reducă profitul. În ambele cazuri, impactul se propagă în economie.

O creștere de durată a prețurilor industriale poate afecta și stabilitatea locurilor de muncă, multe companii aleg să reducă activitatea, să amâne proiecte de investiții sau să înghețe salariile. În același timp, exportatorii români riscă să devină mai puțin competitivi pe piețele externe, unde concurența este acerbă, iar costurile contează la cent.

Ce urmează în lunile de iarnă

Economiștii avertizează că evoluția din trimestrul al patrulea va depinde de doi factori principali: prețurile energiei și cererea externă. Dacă energia se menține scumpă și comenzile industriale din Uniunea Europeană continuă să slăbească, este posibil ca presiunea asupra costurilor de producție să se mențină ridicată.

