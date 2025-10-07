Emmanuel Macron ar putea dizolva Adunarea Națională. S-a petrecut și în 2024

Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregătit luni ‘să-și asume responsabilitatea’ în cazul unui nou eșec al discuțiilor, dându-i premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru ‘ultimele negocieri’, informează AFP, citând surse din anturajul președintelui francez.

Prin acest mesaj, șeful statului, care a exclus mereu până acum opțiunea unei demisii, pare să facă să planeze amenințarea unei noi dizolvări a Adunării Naționale, după cea din 2024, comentează agenția citată de presă.

‘Îi voi spune șefului statului miercuri seara dacă aceasta este posibil sau nu pentru ca el să poată să tragă toate concluziile care se impun’, a reacționat pe platforma X Sebastien Lecornu.

Fostul ministru francez al economiei Bruno Le Maire, a cărui nominalizare la conducerea Ministerului Apărării a grăbit demisia premierului Sebastien Lecornu, a anunțat luni pe platforma X că renunță să participe la guvern pentru a ‘permite reluarea negocierilor’.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!