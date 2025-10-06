Emil Ghinea, victorie spectaculoasă la Poiana Brașov! Constănțeanul a câștigat ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă

Pilotul a stabilit cel mai bun timp al weekendului și a urcat pentru prima dată pe prima treaptă a podiumului în celebra etapă brașoveană.

O cursă decisă de vreme și de o situație inedită pe traseu

Pilotul constănțean Emil Ghinea a fost marele câștigător al Trofeului Poiana Brașov, ultima etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă (CNVC). Cursa a adunat un număr record de piloți și spectatori, încheind spectaculos sezonul 2025.

Ghinea, aflat la volanul unui prototip Osella PA21 4C Turbo, fostă mașină a unui campion european absolut, a dominat încă de la primele urcări de duminică. După o sâmbătă marcată de ploaie și asfalt ud, în care turismele au fost mai rapide, vremea s-a îmbunătățit semnificativ în ziua decisivă.

Înaintea manșelor de concurs, Emil Ghinea era urmat de Julien Răduță (Norma M20F) și Radu Benea (Ferrari 488 Challenge). Conform regulamentului, clasamentele se stabilesc prin cumularea timpilor din cele două manșe, însă ediția din acest an a avut parte de o situație specială.

După ce mașina lui Răzvan Gosta a pierdut ulei pe o distanță de peste 1,5 kilometri, aproape o treime din traseu, competiția a fost întreruptă. Colegiul Comisarilor Sportivi a decis anularea manșei secunde, stabilind ierarhia finală în funcție de rezultatele din prima urcare.

Emil Ghinea, cel mai bun timp și primul triumf la Poiana Brașov

Cu un timp de 2:05,259, Emil Ghinea a obținut prima sa victorie la Trofeul Poiana Brașov, reușind totodată și cel mai bun rezultat al weekendului.

Podiumul open a fost completat de Octavian Ciovică, la 1,2 secunde, și de Elias Răduță, la 1,5 secunde, aceeași ordine regăsindu-se și în Categoria II.

La Categoria I, dedicată turismelor, victoria i-a revenit timișoreanului Radu Benea, care a încheiat cu timpul de 2:07,810, devenind noul campion al diviziei, după șase ani dominați de Mihai Leu (2019–2021) și Alexandru Pițigoi (2022–2024).

Podiumul turismelor a fost completat de Călin Făgădar (Mitsubishi Evo) și Horațiu Ionescu-Cristea (Porsche 991).

Organizat de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, evenimentul a atras mii de spectatori de-a lungul traseului, stabilind un record de asistență pentru actualul sezon al CNVC.

