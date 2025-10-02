Elon Musk sparge plafonul: aproape jumătate de trilion de dolari avere personală

Elon Musk

Pe locul al doilea în topul Forbes se află fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu o avere estimată la 351,5 miliarde de dolari

Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a atins un nou prag istoric, apropiindu-se de o avere netă de 500 de miliarde de dolari, cea mai mare acumulare de avere individuală înregistrată vreodată. Evoluția spectaculoasă a acțiunilor companiei de automobile electrice, alături de creșterea valorii celorlalte afaceri din portofoliul său, a propulsat averea antreprenorului la 499,5 miliarde de dolari, potrivit clasamentului Forbes Billionaires Index, citat de Reuters.

Titlurile Tesla au crescut cu peste 14% de la începutul anului, doar miercuri s-au apreciat cu aproape 4%, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea personală a lui Elon Musk.

Consiliul de administrație Tesla a confirmat recent intenția de a aproba un pachet de compensații uriaș, estimat la 1 trilion de dolari, pentru fondatorul companiei, o măsură care reflectă rolul esențial al lui Musk în transformarea Tesla într-un actor major în domeniile inteligenței artificiale și roboticii.

Și celelalte proiecte ale sale contribuie semnificativ la creșterea averii. Startup-ul de AI xAI, fondat în 2023, și SpaceX, compania de rachete care domină piața zborurilor comerciale în spațiu, și-au majorat consistent valorile în ultimele luni.

Pe locul al doilea în topul Forbes se află fondatorul Oracle, Larry Ellison, cu o avere estimată la 351,5 miliarde de dolari, o diferență notabilă față de liderul incontestabil al clasamentului.

