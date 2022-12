Elon Musk caută un nou CEO al Twitter

Miliardarul Elon Musk caută în mod activ un nou director general pentru Twitter, potrivit unor surse, notează metro.

În urma unui sondaj pe contul său, în care se întreba dacă ar trebui să demisioneze, Musk pare să fie pregătit să renunțe la postul de conducere de la Twitter.

Surse anonime care au vorbit pentru CNBC din SUA au confirmat că Musk, care conduce și Tesla și SpaceX, își caută succesor.

Twitter nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Duminică, Musk a lansat un sondaj pe Twitter, întrebând dacă ar trebui să demisioneze de la conducerea companiei, adăugând că se va supune rezultatelor sondajului.

Rezultatele finale de luni arată că 57,5% dintre cei 17.502.391 de votanți au spus „Da” pentru demisia lui Musk.

Victoria nu a fost la o diferență foarte mare, deoarece 42,5% au votat „Nu” în sondaj.

The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

În mod normal, Musk este un utilizator prolific al platformei, dar nu a scris pe Twitter în orele imediat următoare scrutinului.

Luni, cu puțin înainte de ora 23:30, a rupt tăcerea, răspunzând la o sugestie a lui Kim Dotcom, fondatorul site-ului de partajare de fișiere Megaupload, cândva extrem de popular, conform căreia rezultatele sondajului au fost distorsionate de conturi false.

Răspunzând la sugestia unui alt utilizator că „abonații care au bifă albastră ar trebui să fie singurii care pot vota în sondajele legate de politică”, Musk a spus: „Bine spus. Twitter va face această schimbare”.

